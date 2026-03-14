育成社福結合日本Konst基金會 讓憨寶貝藝術走向國際

育成社福基金會與日本輕井澤障礙者創作組織「Konst」基金會合作，推出《Konekto》台日協作藝術企劃展，將身心障礙者的純粹筆觸轉化為具長期價值的藝術作品。（育成社福提供）

一場源自輕黏土的跨國緣份，讓台灣「憨寶貝」的藝術才華在國際綻放！育成社福基金會與日本輕井澤障礙者創作組織「Konst」基金會，今（14日）起推出《Konekto》台日協作藝術企劃展，透過台日的接力創作，將身心障礙者的純粹筆觸轉化為具長期價值的藝術作品，見證「連結」帶來的奇蹟。

策展人、一嶼ISland主理人蕭雅惠表示，Konekto一詞取自世界語中的「連結」之意，展覽起源於一場浪漫的藝術交換，去年由日本輕井澤障礙者創作組織「Konst」製作種子寄到台灣，由育成社福的憨寶貝們添花成樹，今年則交換角色，由台灣憨寶貝捏製輕黏土種子寄往日本，由當地藝術家接力延展開枝散葉。

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這場跨海協作更象徵心意的永續循環，蕭雅惠指出，展場除呈現10餘幅精選畫作，更邀請「米口．陶 Mico pottery」、「彼加 habit+」、「產房．廢料棲息地」、「LU+」等4組台灣當代藝術品牌，以陶瓷、織品與再生材料對憨寶貝的作品進行2次創作，展現「圓點聚合」後的有機能量。

「我剛到育成時，看到憨寶貝的作品，以為是梵谷或畢卡索的畫。」育成社福總經理吳幸芳感性表示，憨寶貝們彷彿內建了印象派的眼睛，用色大膽且充滿靈氣，強調社福的藝術培力不應止步於偶然的一次消費，應轉化為具備市場競爭力的「真價值」，借鏡日、韓經驗，近年積極推動文創，如去年開發「台灣感性」系列，也盼透過跨國展覽與企業授權，不僅能讓大眾看見身心障礙者的才華，更能為他們創造實質收入，落實藝術平權。

蕭雅惠還透露，計畫於今年第2季將部分展品帶往日本四國愛媛縣，在當地的百年和服空間進行移地教學與展示，讓台灣憨寶貝的藝術能量，真正實現從「種子成樹」到「眾樹成林」的壯闊願景。

台日社福團體共同推出《Konekto》藝術展，除了精選憨寶貝們的創作，更結合台灣當代藝術品牌，以陶瓷、織品與再生材料進行2次創作。（育成社福提供）

台日社福團體共同推出《Konekto》藝術展，除了精選憨寶貝們的創作，更結合台灣當代藝術品牌，以陶瓷、織品與再生材料進行2次創作。（育成社福提供）

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