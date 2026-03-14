為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    育成社福結合日本Konst基金會 讓憨寶貝藝術走向國際

    2026/03/14 17:57 記者吳柏軒／台北報導
    育成社福基金會與日本輕井澤障礙者創作組織「Konst」基金會合作，推出《Konekto》台日協作藝術企劃展，將身心障礙者的純粹筆觸轉化為具長期價值的藝術作品。（育成社福提供）

    育成社福基金會與日本輕井澤障礙者創作組織「Konst」基金會合作，推出《Konekto》台日協作藝術企劃展，將身心障礙者的純粹筆觸轉化為具長期價值的藝術作品。（育成社福提供）

    一場源自輕黏土的跨國緣份，讓台灣「憨寶貝」的藝術才華在國際綻放！育成社福基金會與日本輕井澤障礙者創作組織「Konst」基金會，今（14日）起推出《Konekto》台日協作藝術企劃展，透過台日的接力創作，將身心障礙者的純粹筆觸轉化為具長期價值的藝術作品，見證「連結」帶來的奇蹟。

    策展人、一嶼ISland主理人蕭雅惠表示，Konekto一詞取自世界語中的「連結」之意，展覽起源於一場浪漫的藝術交換，去年由日本輕井澤障礙者創作組織「Konst」製作種子寄到台灣，由育成社福的憨寶貝們添花成樹，今年則交換角色，由台灣憨寶貝捏製輕黏土種子寄往日本，由當地藝術家接力延展開枝散葉。

    這場跨海協作更象徵心意的永續循環，蕭雅惠指出，展場除呈現10餘幅精選畫作，更邀請「米口．陶 Mico pottery」、「彼加 habit+」、「產房．廢料棲息地」、「LU+」等4組台灣當代藝術品牌，以陶瓷、織品與再生材料對憨寶貝的作品進行2次創作，展現「圓點聚合」後的有機能量。

    「我剛到育成時，看到憨寶貝的作品，以為是梵谷或畢卡索的畫。」育成社福總經理吳幸芳感性表示，憨寶貝們彷彿內建了印象派的眼睛，用色大膽且充滿靈氣，強調社福的藝術培力不應止步於偶然的一次消費，應轉化為具備市場競爭力的「真價值」，借鏡日、韓經驗，近年積極推動文創，如去年開發「台灣感性」系列，也盼透過跨國展覽與企業授權，不僅能讓大眾看見身心障礙者的才華，更能為他們創造實質收入，落實藝術平權。

    蕭雅惠還透露，計畫於今年第2季將部分展品帶往日本四國愛媛縣，在當地的百年和服空間進行移地教學與展示，讓台灣憨寶貝的藝術能量，真正實現從「種子成樹」到「眾樹成林」的壯闊願景。

    台日社福團體共同推出《Konekto》藝術展，除了精選憨寶貝們的創作，更結合台灣當代藝術品牌，以陶瓷、織品與再生材料進行2次創作。（育成社福提供）

    台日社福團體共同推出《Konekto》藝術展，除了精選憨寶貝們的創作，更結合台灣當代藝術品牌，以陶瓷、織品與再生材料進行2次創作。（育成社福提供）

    台日社福團體共同推出《Konekto》藝術展，除了精選憨寶貝們的創作，更結合台灣當代藝術品牌，以陶瓷、織品與再生材料進行2次創作。（育成社福提供）

    台日社福團體共同推出《Konekto》藝術展，除了精選憨寶貝們的創作，更結合台灣當代藝術品牌，以陶瓷、織品與再生材料進行2次創作。（育成社福提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播