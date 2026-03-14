古坑徵才嘉年華釋1270職缺 矽品精密53人應徵媒合率逾半

國際封測大廠矽品精密，今釋出300多個職缺，統計有53人應徵，27人成功媒合。（斗六就業中心提供）

勞動力發展署雲嘉南分署斗六就業中心今（14）日在古坑綠色隧道舉辦聯合徵才嘉年華，集結36家廠商，釋出逾1200個職缺，其中，國際封測大廠矽品精密因應擴廠需求，特別釋出300多個職缺，最高月薪上看7.1萬元，短短數小時就吸引逾50名民眾應徵，錄取率超過一半，相當熱烈。

此次徵才活動集結36家企業釋出共1270個職缺，產業橫跨科技、製造、餐飲、服務及零售業等，不少知名廠商如福懋科技、信越電子材料、正新橡膠、福懋興業、劍湖山、千巧谷、三好國際酒店都到場設攤徵才。因應擴廠的矽品精密，基於「人才先行」理念，今年預計招募超過2000個人才，今天也特別在徵才活動釋出300多個職缺，包含技術助理與工程師相關職務，最高薪則為製造組主管，月薪上看7.1萬。

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不少人看見矽品設攤徵才，紛紛前往排隊。斗六就業中心統計，這場聯合徵才活動整體媒合率約33％，其中矽品精密現場有53人投遞履歷，成功媒合27人，月薪7萬1000元的製造組主管有1人取得二階段面試資格。

分署長劉邦棟說，此次特別選在古坑綠色隧道辦理徵才活動，主要是希望打破傳統徵才模式，將就業服務帶到戶外與生活場域，讓求職民眾能輕鬆與廠商面談，盼求職者都能「找得到方向、做得到工作」。

勞發署雲嘉南分署斗六就業中心，今天在古坑舉辦聯合徵才嘉年華，釋出1270個職缺。（斗六就業中心提供）

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