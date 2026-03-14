台灣燈會無法展延！倒數第二天人潮湧現 下午就破10萬人

台灣館排隊末端入場需三小時的告示牌。（記者蔡宗勳攝）

2026台灣燈會倒數第二天，上午人潮就不斷湧現，中午1點時，燈區估算已有6萬多人，到了下午4點多更突破10萬人。最熱門的大阪世博台灣館「TECH WORLD」等候入場民眾大排長龍，即使工作人員高舉提醒入場需等3小時的告示牌，還是有遊客堅持要排隊。

台灣燈會受到好評，許多網友「敲碗」希望可以延長，但嘉義縣長翁章梁明確回應，諸多因素考量下，燈會無法延期。

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燈會展延希望落空，許多人把握最後兩天的機會，今天早上進場遊客絡繹於途，中午12點，現場估算已有5萬人，熱門的台灣館「TECH WORLD」與超級瑪利歐燈區人山人海。下午3點多，台灣館人龍蜿蜒逾1公里，工作人員在「龍尾」舉牌提醒「從此處以後排隊到入場時間約為三小時，建請合理安排旅遊行程」，但還是有不少人想想之後，決定加入台灣館「龍隊」。

晚上要在縣府主舞台演出的《愛爾蘭傳奇．踢踏舞王東西軍》，下午3點多彩排，台下就有數千人先睹為快，幾乎滿場，讓行經遊客誤以為已經正式演出，停下來一看，才知道只是彩排。

雖然只是彩排，但東西舞者以鮮明對比的節奏風格登場，快速而精準的腳步在舞台上交錯，將愛爾蘭踢踏舞技巧及速度推向極限。隨著節奏層層堆疊，舞台氛圍逐步升溫，引領觀眾進入節奏的高潮時刻。

《愛爾蘭傳奇．踢踏舞王東西軍》綵排如同正式演出的熱烈景象。（記者蔡宗勳攝）

台灣燈會倒數第二天，比賽燈區白天就人山人海。（記者蔡宗勳攝）

台灣燈會倒數第二天，白天就到處都是排隊人潮。（記者蔡宗勳攝）

台灣燈會倒數第二天，美食區白天就摩肩接踵。（記者蔡宗勳攝）

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