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    首頁 > 生活

    參加桃園市植樹節活動 張善政：親手種樹可望培養守護環境意識

    2026/03/14 17:50 記者周敏鴻／桃園報導
    桃園市長張善政（左4）參加「115年度桃園市植樹節活動」。（記者周敏鴻攝）

    桃園市長張善政（左4）參加「115年度桃園市植樹節活動」。（記者周敏鴻攝）

    桃園市長張善政下午到龍潭三坑生態公園，攜手13家企業代表參加「115年度桃園市植樹節活動」，種植台灣欒樹、流蘇等樹木，張善政說，關心環境應從種樹開始做起，當民眾親手種樹後，總會開始關注樹木的生長、周遭生態等，進而培養起守護自然環境的意識。

    張善政認為，樹木有綠化環境的功能、是重要的碳匯資源，而當樹木生長到一定樹齡後，適當的林業經營與更新可讓森林維持良好固碳能力，還可將木材轉化為各類產品加以利用，市府為此鼓勵更多公共設施與生活用品採用國產木材，希望森林資源能形成永續循環。

    市府與農業部林業及自然署合作，今年為桃園市的國中小採購2000套國產木材課桌椅，估計可固定約4萬6740公斤的二氧化碳，農業局長陳冠義說，相較一般進口木材甚至是塑膠製作的課桌椅，國產木材課桌椅更具友善生產、低碳足跡、碳貯存與碳替代等多元環境效益。

    桃園市長張善政（左3 ）鼓勵更多公共設施與生活用品採用國產木材。（記者周敏鴻攝）

    桃園市長張善政（左3 ）鼓勵更多公共設施與生活用品採用國產木材。（記者周敏鴻攝）

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