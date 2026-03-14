慶祝314國際數學日 科教館233架紙飛機齊飛推算π值

慶祝國際數學日，科教館今明兩天舉辦活動，233架紙飛機齊飛，推算π值。民眾折完紙飛機後，可以參加投擲遊戲。（科教館提供）

3月14日是象徵圓周率π的「國際數學日」，國立台灣科學教育館今（14）日下午3時14分舉辦「飛吧！奇機號 The Flying Hope」紙飛機齊飛活動，共有233架有效紙飛機在3時14分同時投出，經現場數學教授計算，利用公式「2×233／146」，推算出今年活動的π近似值為3.19178…。

科教館館長劉火欽表示，透過這樣的集體實驗，不僅讓民眾理解機率與幾何概念，也讓數學從課本走入生活。

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聯合國教育科學及文化組織（UNESCO）將每年3月14日訂為國際數學日（International Day of Mathematics），又稱「π Day」。今年主題為「Mathematics and Hope（數學與希望）」，希望在充滿挑戰的時代中，透過數學帶來理解與希望。科教館與中華民國數學會合作，今明兩天推出一系列活動，透過展演、體驗與實作，讓不同年齡層重新發現數學的魅力。

今日活動亮點之一，是將18世紀法國博物學家布豐提出的經典機率實驗「布豐投針問題（Buffon’s Needle）」轉化為紙飛機投擲活動。參與民眾將紙飛機拋出後，觀察紙飛機落地時是否與地面平行線相交，再透過統計交錯次數與機率公式推算圓周率π的近似值。

除了紙飛機實驗，科教館兩天也推出多項數學體驗活動。「遊數嘉年華」在1樓及3至6樓展區設置25個數學與科學體驗攤位；5樓舞台區「奇機廣場」安排圖論音樂劇「達巴瓦拉到你家」、數學魔術與專題分享；「遊數工坊」則推出幼兒STEAM、台語學數學及「來切蔥油π」等親子課程。

此外，「展場遊數」活動也帶領觀眾走進半導體未來館與生物多樣性展區，從晶片邏輯到森林測量，認識數學如何隱藏在科技與自然之中，展現數學跨領域的應用價值。

慶祝國際數學日，今天3點14分，科教館帶領民眾投擲紙飛機，共有233架紙飛機齊飛，並推算出π值。（科教館提供）

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