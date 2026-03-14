太保市公所環保回收結合農特產市集 在地草莓宣導品搶手

太保市公所資源回收宣導品為在地當季草莓。（太保市公所提供）

嘉義太保市公所攜手市農會，今天在藝文中心辦理「資源回收宣導」與農民節慶祝大會，結合農特產品展售、食農教育遊戲與米糧手作DIY等多元活動，宣導品特別選用太保草莓季盛產的在地草莓，410份很快就全數兌換完畢。

活動現場規劃的宣導內容，包括回收物兌換宣導品、宣導太保市垃圾及資源回收清運時間，以及推廣「全國垃圾通APP」，讓民眾能即時查詢垃圾車動態與清運資訊，提升生活便利性與資源回收效率。其中宣導品特別選用在地當季盛產的草莓季，準備了410份，很快就全數兌換完畢，迴響熱烈。

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太保市長鄭淑分表示，公所長期推動垃圾減量與資源回收，這次活動特別與太保市農會農民節展售會結合，讓民眾在參與環保宣導的同時，也能支持在地農業發展，兼顧環境與地方經濟的良性循環，達到「做環保、挺農業」的雙重效益。現場限量發放的「小葉桑、月橘、蘭嶼羅漢松」等小樹苗，市民也踴躍排隊領回家栽種，以行動力挺美綠化。

鄭淑分指出，未來公所將持續透過各類活動推廣環保理念，並結合食農教育與地方農業特色，鼓勵市民從日常生活中落實垃圾減量、支持在地農產與低碳飲食，逐步建立永續城市的生活模式。透過政府與市民共同努力，讓太保在發展地方經濟的同時，也能兼顧環境保護與農業永續，打造更宜居的城市環境。

嘉義縣太保市長鄭淑分說 明資源回收的重要。（太保市公所提供）

太保市公所資源回收宣導，市民排隊兌換宣導品。（太保市公所提供）

太保市公所辦理資源回收宣導，贈送小樹苗。（太保市公所提供）

太保市公所辦理資源回收宣導，贈送小樹苗。（太保市公所提供）

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