華信航空第12架ATR飛機今抵松山機場 避中東戰火航程5天繞路變8天

華信航空第12架ATR72-600型新機，今下午順利抵達松山機場。（華信航空提供）

華信航空今天（14日）宣布，第12架編號B-16867的ATR72-600新飛機，在今天下午15時30分順利抵達台北松山機場，因受中東局勢影響，飛機繞路從法國飛回台灣，航程由原先的5天延長到8天。

華信航空表示，這架新機自法國土魯斯ATR原廠出發後，採取繞路航線，沿途飛經埃及、非洲東部、馬爾地夫、印度及曼谷等地，航程由原先5天延長至8天，首度橫跨歐洲、非洲與亞洲三大洲，終於在今天飛抵台灣，展現ATR新機優異的飛航穩定性與長距離飛渡能力。

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華信航空董事長陳大鈞表示，第12架ATR新機加入機隊後，不僅可進一步提升國內航線調度的靈活性，也展現華信航空推動永續發展的具體行動。B-16867新機自法國ATR交機中心飛渡返台過程中，特別使用添加30％生質燃料的永續航空燃料（SAF），透過實際行動推動低碳永續。

華信航空總經理莊明哲指出，目前ATR機隊主要服務金門、澎湖、馬祖等離島航線，以及台東、花蓮等本島航線，總計營運國內8個航點、11條航線。

隨著新機持續加入機隊，華信航空預計今年4月底13架飛機全數到齊，完成現階段ATR 2.0機隊引進計畫。華信航空表示，這次引進ATR新機配備升級型發動機，具備更高效率與節油性能，可節省至少3％燃油消耗並降低二氧化碳排放；新機也配備全新設計的空調系統，客艙加裝高效率空氣微粒過濾設備，強化客艙空氣品質以維護旅客健康。

華信航空ATR72-600型新機添加永續航空燃油。（華信航空提供）

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