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    首頁 > 生活

    舊鞋救命援助非洲改變生命 台南麻豆曾文市政園區辦3天募集

    2026/03/14 16:44 記者楊金城／台南報導
    南市府在麻豆曾文市政願景園區舉辦「舊鞋救命台南募集活動」，吸引民眾響應。（環保局提供）

    南市府在麻豆曾文市政願景園區舉辦「舊鞋救命台南募集活動」，吸引民眾響應。（環保局提供）

    「舊鞋救命、改變生命」，為響應國際援助非洲肯亞行動，台南市昨天起在麻豆曾文市政願景園區舉辦3天的「舊鞋救命台南募集活動」，吸引民眾帶著一袋又一袋的二手物資響應，展現社會各界的愛心與支持，市長黃偉哲今天（14日）也響應捐出物資，並與志工整理分類募集的物資。

    今天的「舊鞋救命台南募集活動」是第三年舉辦，去年募集超過2萬3000雙鞋、12萬件衣物及9千個包包，總重量逾45噸，送往肯亞居民使用，貨櫃則改造成多功能閱讀空間，讓愛心持續發揮更長遠的影響力。

    黃偉哲感謝志工協助整理物資的辛勞，呼籲民眾發揮惜物愛物精神，響應「舊鞋救命」募集活動，將愛心與溫暖送往非洲。

    為了募集愛心物資，全台南召集了志工約1100人，不少志工號召鄰居響應愛心行動，也有北部民眾參加志工載來滿車的物資。

    台南市環保局指出，募集活動將持續至明天（15日）下午3點，歡迎民眾將家中堪用舊鞋、夏季衣物及可裝A4大小的包包帶到現場，一起用行動支持資源循環與國際公益。裝載物資的40呎貨櫃則由鴻仲生技、健醴生醫及慈濟台南榮董聯誼會贊助。

    「舊鞋救命台南募集活動」在麻豆曾文市政園區舉辦三天，號召民眾捐出舊協救命，改變生命。（環保局提供）

    「舊鞋救命台南募集活動」在麻豆曾文市政園區舉辦三天，號召民眾捐出舊協救命，改變生命。（環保局提供）

    不少年輕志工幫忙舊鞋募集和整理。（南市環保局提供）

    不少年輕志工幫忙舊鞋募集和整理。（南市環保局提供）

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