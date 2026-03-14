張善政表揚桃市91名績優社工、社政人員暨家暴與性侵害防治有功者

桃園市長張善政（前排中）出席「115年度績優社會工作與社政人員暨家庭暴力及性侵害防治有功人士及團體表揚典禮」。（記者周敏鴻攝）

桃園市「115年度績優社會工作與社政人員暨家庭暴力及性侵害防治有功人士及團體表揚典禮」上午在市府大禮堂舉辦，由桃園市長張善政頒獎表揚「績優社會工作人員」、「社政人員績優服務獎」、「家暴性侵害防治有功人士及團體」3大類共計91名得獎者。

張善政說，社工、社政人員、家暴與性侵害防治網絡夥伴長期面對不幸家庭與困境案例，工作充滿壓力與挑戰，但每一位夥伴仍以專業、熱忱陪伴服務對象度過難關，是守護社會安全網最不可或缺的力量；今年有近200名有功人員被推薦參與表揚，從中選出91名得獎者，並不容易，相信評審委員已在審查過程中，深刻感受到夥伴在各自崗位上的傑出表現。

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表揚典禮共表揚績優社會工作人員、社政人員績優服務獎、家暴性侵害防治有功人士及團體等3大類。社會局表示，91名得獎者包括56名績優社會工作人員、15名績優社政人員，以及20名來自警政、醫療、民間的專業人士與團體，他們長期投入社會福利與保護服務工作的貢獻，值得肯定。

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