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    首頁 > 生活

    聖克里斯多福及尼維斯訪問團 與我國環境部探究永續合作

    2026/03/14 16:42 記者吳柏軒／台北報導
    台灣堅實友邦「聖克里斯多福及尼維斯」（簡稱克國），日前派訪問團來台，我國環境部長彭啓明（左）接見克國公共建設部長Maynard（右），雙方正積極探討簽署合作備忘錄，共同合作環境永續議題。（環境部提供）

    台灣堅實友邦「聖克里斯多福及尼維斯」（簡稱克國），日前派訪問團來台，我國環境部長彭啓明（左）接見克國公共建設部長Maynard（右），雙方正積極探討簽署合作備忘錄，共同合作環境永續議題。（環境部提供）

    台灣在加勒比海的堅實友邦「聖克里斯多福及尼維斯」（簡稱克國），日前其台灣訪問團來到環境部，雙方在環境保護領域有共同的目標，正積極探討簽署合作備忘錄，具體規劃再生能源、碳信用及循環經濟（特別是與歐盟接軌之回收標準及數位產品護照）等合作，目標盼在今年底前完成初步協商。

    克國的台灣訪問團由公共建設部長Maynard及環境部長Clarke領隊，12日前往我國環境部參訪，由環境部長彭啓明接見，彭啓明指出，兩國情誼深遠，在環境保護領域有共同的目標，可積極探討簽署合作備忘錄，加強雙方合作，並以2026年底前完成初步協商為目標。為落實合作架構，雙方同意成立技術工作小組，可由我國外交部負責協調，具體規劃再生能源、碳信用及循環經濟（特別是與歐盟接軌之回收標準及數位產品護照）之合作。

    Maynard感謝台灣多年來在各項領域的傑出合作，並強調，由於兩國堅實的夥伴關係，克國在國家建設與相關發展上取得顯著的進步，並期盼在現有的深厚基礎上，進一步深化雙邊合作與經驗交流。

    Clarke則期盼深化台克雙邊永續夥伴關係，並強調克國現階段環境政策聚焦於能源、水資源、糧食安全、永續安置、永續產業及循環經濟等6大領域。在實質合作上，Clarke也建議優先對接循環經濟與關鍵礦物領域，期盼雙方加強對話，於COP31共同呈現實質合作成果。

    彭啓明也說，感謝克國長期以來在國際場域為台灣發聲與支持。環境部將持續推動環境夥伴協議，聚焦氣候變遷調適、循環經濟與永續發展等議題，協助強化氣候韌性與應對能力，落實全球氣候行動的責任與合作精神。

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