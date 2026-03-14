土壤飽受病蟲害所苦 苗栗大湖高架草莓面積增至近15公頃

栽培草莓的土壤飽受病蟲害所苦，苗栗縣大湖鄉高架草莓今年大增。（記者蔡政珉攝）

苗栗縣大湖鄉草莓占全國約七成產量，被喻為「草莓王國」，但育苗、栽種期間，常受到土壤病害與蟲害困擾，大湖地區農會統計，此次產季改採高架草莓的農友增加40餘人，種植面積也由不到5公頃，增加至近15公頃，成長幅度驚人。

大湖地區農會指出，之前草莓曾因酷暑發生災情，此次產季栽種期間又碰到天氣溫度高，育苗成本增加，加上長期存活在栽種草莓土壤中的鐮孢菌，引起草莓萎凋病，若草莓園整批更換土壤，也需花費不少成本，加上農委會（改制前）提供草莓農每分地24萬元補助，若符合資格如具備產銷履歷，或得到農改場友善耕作認證者可申請，今年申請人數增加，栽種面積也成長將近2倍。

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草莓農說，草莓易受病害影響，不少病菌長期處於草莓園裏，已經適應乾燥、炎熱環境，天氣一轉熱就容易危害草莓，草莓農一般等天氣轉熱就未繼續栽種。莓農也說，雖然改採高架草莓，所需資材費用每分地約70至80萬，若獲補助可省下3成，相較整批土壤更換價格相去不遠，開始有農友申請補助。

農友也提到，高架草莓在離地1.5公尺，利用高架床遠離土壤育苗，避免存活在土壤中的病原菌肆虐，達到防治病菌效果，農友不用蹲低身子作業，遊客採果同樣較方便，也是誘人因素。

栽培草莓的土壤飽受病蟲害所苦，苗栗縣大湖鄉高架草莓今年大增。（記者蔡政珉攝）

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