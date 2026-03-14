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    首頁 > 生活

    彰化虐狗案母犬離奇失蹤 伸港找到疑似白骨 獸醫市長說話了！

    2026/03/14 16:40 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化虐狗案母犬離奇失蹤，愛狗人士今天（14日）在伸港失蹤地找到疑似白骨。（民眾提供）

    彰化虐狗案母犬離奇失蹤，愛狗人士今天（14日）在伸港失蹤地找到疑似白骨。（民眾提供）

    彰化市1隻1歲大的杜告母犬疑遭飼主用繩子瘋狂抽打，上個月被民眾PO上網後卻離奇失蹤，今天（14日）傳出愛狗人士在伸港失蹤地，找到可疑的狗狗白骨。資深動物醫師的彰化市長林世賢表示，如果在飼主家可以找到狗狗糞便等物與疑似白骨進行DNA鑑定，有機會確認其身分。

    林世賢指出，尋獲狗狗白骨可檢測體型、性別與年齡，但無法去判斷品種。如何確認找到的白骨就是失蹤的狗，可從狗狗的糞便與疑似白骨進行DNA鑑定，這是最有機會確認身分的方法。

    林世賢呼籲，狗狗是人類的好朋友，現代人也喜歡養狗當寵物，但是要準備養狗前，民眾應進行了解，挑選適合居家環境的狗。如果家有過敏兒，或是居住空間太小，就要慎選狗狗的品種，不能說養就養。

    林世賢指出，民眾萬一養了寵物狗，才發現彼此不適合，訓練教育過程又不順利，或因為搬家等原因，想要為自家狗狗找新主人，或希望有收容之處，希望公部門能搭起串連、媒合橋梁，讓狗狗都能夠獲得最好的照顧。

    彰化虐狗案母犬離奇失蹤，愛狗人士今天（14日）在伸港失蹤地找到疑似白骨。（民眾提供）

    彰化虐狗案母犬離奇失蹤，愛狗人士今天（14日）在伸港失蹤地找到疑似白骨。（民眾提供）

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