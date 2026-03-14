台南彩虹遊行登場 菜奇鴨、魚頭君首登嗨翻街頭

台南市長黃偉哲主持開幕式。（記者洪瑞琴攝）

色彩繽紛的旗幟在風中飛舞，歡呼聲和音樂交織成熱鬧的旋律。邁入第9屆的台南彩虹遊行今（14）日下午在河樂廣場集結出發，以「天無照甲子？TOO HOT TO GO」為主題。現場不只吸引年輕人，還有許多親子和外國朋友一起加入，讓整座城市瞬間充滿歡樂又包容的氛圍。

遊行隊伍中，有打扮華麗的變裝皇后，也有各式鮮豔造型的參與者，宛如一場行動派對。最大亮點莫過於南市官方公仔「菜奇鴨」與「魚頭君」首次登場，一現身就被民眾搶拍，彩虹旗與公仔交織成可愛又活潑的畫面。隊伍從河樂廣場一路前行，伴隨音樂、舞蹈與歡呼聲，街道彷彿被彩虹包圍，熱鬧氣氛感染每個路過的民眾。

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今年遊行也首度與市府合作，市府近20處機關同步升起彩虹旗，市政府前的旗幟更高高飄揚，象徵對性別平權的支持，市長黃偉哲到場為活動主持開幕式。沿途街道掛滿彩虹燈旗，不僅增添城市色彩，也讓同志族群在公共空間更被看見。

創意活動也是一大亮點。今年首次推出「性平遊船」，民眾搭乘遊船沿著台南運河前行，邊聽導覽邊了解台南的歷史、產業與自然景觀，從不同角度思考城市與性別議題的連結。

此外，台南彩虹聯盟也發表全新「台南性別友善地圖」，集合超過90家友善店家，包括咖啡店、餐廳及文化空間，讓不同性別與族群的民眾都能自在走進。彩虹旗、音樂、人潮與笑聲交織，今年的台南彩虹遊行不只是遊行，更像是一場讓城市展現多元與包容的盛大派對。

住在台北的外國朋友首度南下參加台南彩虹遊行。（記者洪瑞琴攝）

成大社團行動主持彩虹遊行。（記者洪瑞琴攝）

台南彩虹遊行宛如一場裝扮嘉年華會。（記者洪瑞琴攝）

親子家庭加入行列挺平權。（記者洪瑞琴攝）

台南菜奇鴨、魚頭君首度為彩虹遊行助陣。（記者洪瑞琴攝）

彩虹遊行各式鮮奇打扮。（記者洪瑞琴攝）

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