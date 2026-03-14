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    募款卡關差200萬！雲林家扶助學金險停發 各界急伸援手補破口

    2026/03/14 16:33 記者李文德／雲林報導
    雲林家扶中心舉辦獎助學金頒發典禮，發出526萬元，共363名學子受惠。（記者李文德攝）

    雲林家扶中心舉辦獎助學金頒發典禮，發出526萬元，共363名學子受惠。（記者李文德攝）

    雲林家扶中心每學期會為高中職、大專院生募集近500萬元助學金，今（14）日舉辦頒發典禮共363名學子受惠。家扶中心表示，因國際情勢影響到昨天都還沒募足，短缺百萬元。家扶扶幼委員會捐出會費150萬元，同時擔任扶幼委員的立委許宇甄得知還不足，今天當場捐出10萬元才勉強發出，讓活動充滿溫暖。

    今家扶中心在虎尾綜合社會福利館舉辦頒發典禮，有112名高中職生、251名大學生受惠，總金額達526萬元，主委陳燦勲、副主委李萬吉、感恩聖仁基金會執行長陳宗賢、立委許宇甄、議長黃凱、縣議員黃美瑤、縣府社會處長林文志、虎尾鎮長林嘉弘等人出席。

    陳燦勲表示，傳統產業與民生受國際關稅、戰爭影響，讓募款變得越來越困難，助學金在頒發前兩天短缺200多萬元，最後扶幼委員會送出150萬元會費，基金會捐助60萬元才補上缺口，身兼扶幼委員的許宇甄得知捐出10萬元，才讓助學金順利發出；許宇甄表示，希望透過公私協力，支持弱勢孩子安心追夢。

    陳燦勲指出，今年世界棒球經典賽資格賽表現亮眼的台灣隊先發投手徐若熙，過去曾接受桃園家扶扶助，包括獎學金與棒球裝備，多次公開感謝家扶支持，才有機會站上國際舞台，這正是家扶持續努力募款動力。

    雲林家扶中心舉辦獎助學金頒發典禮，發出526萬元，共363名學子受惠。（記者李文德攝）

    雲林家扶中心舉辦獎助學金頒發典禮，發出526萬元，共363名學子受惠。（記者李文德攝）

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