搭短程慘遭沿路狂罵 網友秀「一招」運將不敢囂張

為避免搭短程計程車被司機罵，網友建議使用app預約叫車。（資料照）

不少人趕時間或下雨改搭計程車，因路程短偶會被司機拒載。近日一名網友抱怨被司機罵全程的經歷。對此，其他網友建議，儘量多使用APP訂車，品質較有保障。

一名網友在Dcard上分享，因為下雨趕時間，在101捷運站出口攔車到北醫，但上車後司機一聽到地點馬上回「哇操早知道就不載了」，讓原PO十分傻眼。不僅如此，司機沿路仍持續碎念，抱怨剛才距離較遠的他都拒載了，甚至質問原PO「如果你是司機短程載不載！」

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對此，原PO無奈表示，因為當下在趕時間真的沒空理她輸出廢話，司機甚至想把我丟在前一個路口提早下車，回想後覺得自己太懦弱，也沒有記下司機名字跟車牌，無法投訴，讓她氣得直說「希望這種計程車司機每天都沒穿鞋子時踢到桌腳」。

此文一出，引來網友討論，網友表示「一直不懂短程有啥好哭夭的，反正沒載人他還不是要繞來繞去」、「什麼年代了還有這種司機，看來台北競爭不夠淘汰不掉」、「101前的排班計程車還是別碰比較好，搭過一次，整車煙味，還給我繞路」。

事實上，根據道路交通管理處罰條例第38條規定，計程車駕駛若任意拒載乘客或故意繞道行駛，可處新台幣600元以上、1200元以下罰鍰。

對此，網友也建議改使用叫車APP，「快去下載uber，用過之後再也沒有找過路邊的計程車，台灣計程車的水準最差排到最好，uber一般接送10個9.5個正常，而且都不會跟你尬聊」、「Uber有評分制，司機態度比較不敢太囂張」。

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