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    首頁 > 生活

    台鐵花東線百週年 日治時期老照片曝光

    2026/03/14 16:19 記者吳亮儀／台北報導
    臺灣鐵道臺東線全通記念。（取自台鐵公司臉書粉絲團）

    臺灣鐵道臺東線全通記念。（取自台鐵公司臉書粉絲團）

    今年是台鐵花東線全線通車滿100週年，台鐵公司公布花東鐵路最早期的照片，也公布為迎接花東鐵路100歲，台鐵公司將有慶祝活動，包括百年文物展覽、全新紀念商品、專屬紀念印章等。

    台鐵公司表示，花東線最初其實是為了運輸糖業與樟腦原料而鋪設的762公厘窄軌，在當時資源匱乏的環境下，這種規格靈活、成本較低的輕便鐵路，成功撐起了東部產業的骨架，一路鋪設了總長171.8公里的軌跡。

    台鐵公司指出，花東線的完工並非一蹴而就，而是經過了17年的分段修築，從北線的花蓮港街道璞石閣（玉里），1909年起由官方所修築，於1917年完成。

    南線從台東街到里壠（關山），這段一開始是由「台東糖業會社」私營所興建的鐵道，直到1922年，官方才將其收購並修建，才正式轉為官營。最後連貫從璞石閣（玉里）到里壠（關山）在1921年動工，這段連結南北的關鍵路段，終於在1926年完成全線貫通。

    台鐵公司指出，整條鐵路最艱鉅的挑戰，在於跨越地質極不穩定、水流沖刷強烈的新武呂溪，當時工程人員在這裡建成了全長約720公尺的鐵橋，是當時東線最長的鐵橋。這段工程花費高達約180萬圓，單位造價極為驚人，雖然現在該橋已經停用，但當時是花東縱谷重要的跨溪交通要道。

    台鐵公司指出，1926年3月27日，花東線舉行了隆重的全通式，當時的玉里驛（舊稱璞石閣）為了慶祝，特別準備了電力供給，點亮了320燭光的電燈，官方還特別製作了「台灣鐵道臺東線全通記念章」，並蓋上「15.3.27」的專屬郵戳，為這場建設長跑畫下句點。

    日治時期臺東線鐵路略圖。（取自台鐵公司臉書粉絲團）

    日治時期臺東線鐵路略圖。（取自台鐵公司臉書粉絲團）

    大正6年（1917）玉里車站。（取自台鐵公司臉書粉絲團）

    大正6年（1917）玉里車站。（取自台鐵公司臉書粉絲團）

    新武呂溪的鐵橋。（取自台鐵公司臉書粉絲團）

    新武呂溪的鐵橋。（取自台鐵公司臉書粉絲團）

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