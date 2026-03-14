撿便宜！知名平價服飾宣布關站「併NET」商品出清百元有找

網路服飾NU V宣布將關閉網站，整併到NET通路販售。（圖擷取自NU V官網）

台灣知名網路服飾品牌「NU V」以平價吸引不少消費者喜愛。但近日官網宣布將於5月1日正式關閉網站，未來商品將整併到NET通路販售。為回饋消費者，目前全站商品4折，衣服百元有找，提醒民眾於最後下單日3月19日上午10時前下單。

「NU V」是NET於2020年推出的網路服飾品牌，主打不設實體門市，透過網路販售降低成本，價格比一般服飾品牌更親民，深受消費者喜愛。

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但近日官網及社群平台公告，「​感謝您對NU V的愛護，因營運調整，NU V商品將於2026年5月1日起，整併於NET通路販售。未來NET將持續提供平價、時尚的商品服務，期望您繼續支持！本公司將依相關法規，妥善處理既有交易、會員權益及個人資料，再次感謝您的理解」。

「NU V」也提醒，官網將在2026年5月1日正式停止營運，官網最後下單時間、會員紅利金、抵用券與折扣碼使用期限皆到2026年3月19日上午10時止，若想趁機撿便宜的消費者，要把握最後5天。

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