民團發起微風運河公開划船、質疑行政濫權 新北高灘處承諾檢討規範

台灣開放水域聯盟發起「微風運河約划行動」，邀民眾集體下水體驗獨木舟與SUP，並檢視現行水域管理制度。（記者羅國嘉攝）

台灣開放水域聯盟發起「微風運河約划行動」，邀民眾集體下水體驗獨木舟與SUP，並檢視現行水域管理制度。聯盟指出，微風運河原為開放水域，但現場管理單位要求登記、加保險及教練證，形同設下額外門檻，可能涉及行政權限擴張，希望透過公開行動促使制度檢討。高灘地工程管理處回應，將持續檢討登記、保險及活動範圍規範，尋求開放與安全的平衡。

台灣開放水域聯盟指出，微風運河原為開放水域，依現行水域遊憩規範並無公告合法登記制度，但管理單位以「體驗活動須知」要求事前登記、現場加保或提供保險證明，SUP玩家還須提供教練證，這些要求非正式法規，屬內部文件設下的額外門檻，可能構成行政權限擴張，與《水域遊憩活動管理辦法》精神不符。

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聯盟表示，近期已有玩家反映在登記時遭遇刁難，因此決定以「集體、常態性約划」方式前往水域，透過公開、理性行動促使管理單位檢討管理措施。此外，聯盟將透過公民監督及行政申訴，要求新北市高灘處及相關水上運動中心釐清是否存在行政擴權、濫權或保險制度利益輸送等問題。

聯盟也提醒民眾，可將停車場作為定位參考，目前常見下水點包括第三區停車場外階梯、第四區停車場浮筒平台及第五區停車場水泥斜坡道；更強調公共水域應在安全與合理規範下開放，而非以不具法律依據的行政要求限制使用，未來將持續舉辦公開約划活動，促進制度透明化與公共參與，讓水域回歸公共使用。

高灘處回應，微風運河因水域活動性質多樣，為避免干擾或意外，仍規定民眾事先至管理中心登記並檢附保險影本，下水前須經確認；長期訓練或場地租借則需經核准，藉此維護安全與秩序。

針對民間團體及玩家建議，高灘處表示，已邀集長期使用團體與專家檢討管理規範，討論包括QR code登記、免保險、免教練證及擴大獨木舟活動範圍等措施，期望在開放公共水域與安全責任之間取得平衡，讓民眾安全、合理地使用微風運河。

微風運河。（記者羅國嘉攝）

高灘地工程管理處回應，將持續檢討登記、保險及活動範圍規範，尋求開放與安全的平衡。（記者羅國嘉攝）

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