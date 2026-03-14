「好想贏韓國」成真！雲林草莓農兌現承諾 發放1千支草莓糖葫蘆

四湖草莓農兌現承諾，今天發送1000支草莓糖葫蘆。（記者李文德攝）

2026年世界棒球經典賽（WBC）日前台韓大戰，台灣隊以5比4戰勝韓國隊，雲林縣四湖鄉草莓農吳一庭，今（14）日兌現賽前承諾，將市價約5萬元的1000支草莓糖葫蘆送出，吸引眾多民眾排隊領取。他表示，雖然正值草莓產季，應好好賺取收入，但一起同樂最要緊。

今天上午10點開始，四湖鄉無極龍鳳宮前，數百位民眾排隊井然有序地從四湖鄉長吳勁葦手中，領取糖葫蘆，更不忘說「台灣隊加油」，持續為台灣棒球加油打氣。

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吳一庭表示，日前台韓大戰前就發出，「戰勝韓國隊就發1000支草莓糖葫蘆」，最終台灣隊如願，最終以5比4力退韓國，創下經典賽中首次贏韓國的紀錄，當下看到後只有「爽」可以形容，讓多年來「好想贏韓國」的願望實現。比賽一結束後就有數十通電話打來，要他準備兌現承諾。

吳一庭表示，由於隔天是平日，因此特別挑假日期間與民眾同樂，發送前3天開始，他與3名員工就開始洗草莓、串草莓，甚至昨天還利用一整天的時間為草莓裹上糖衣。按照市價估算，這1000支糖葫蘆約5萬元左右。

他表示，有人問他現在正是草莓盛產季節，價格也不錯，為何不趕緊多賺點收入，但能贏韓國就是值得慶祝，用自己微薄力量和民眾同樂。

民眾表示，至今回想台韓大戰的過程，還是會覺得很刺激，最後10局上台灣隊長陳傑憲帶傷代跑、10局下金倒永被接殺出局宣告比賽勝出，這些戰況都歷歷在目。

四湖草莓農兌現承諾，今天發送1000支草莓糖葫蘆。（記者李文德攝）

小朋友迫不及待品嚐糖葫蘆。（記者李文德攝）

四湖草莓農兌現承諾，今天發送1000支草莓糖葫蘆。（記者李文德攝）

親子開心領取草莓糖葫蘆。（記者李文德攝）

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