健保署號召逾千人健走同樂 開基玉皇宮5年捐逾4千萬

南市七股建功國小表演創鼓，吸引民眾圍觀、喝采連連。（健保署南區提供）

迎接健保31年，健保署南區業務組與開基玉皇宮今日舉辦 「健康台灣 活力向前走」踩街嘉年華活動，吸引逾2000名民眾熱情響應，走訪25個府城古蹟、全程3.6公里，展現健康活力，健走同樂，熱鬧健康向前行。

活動在健保署署長顏家瑞副、玉皇宮主委涂大松、立委陳亭妃等人共同敲鑼揭幕，從健保署南區業務組出發後，行經25個府城古蹟，並於祀典大天后宮、國家美術館及吳園藝文中心設置補給站，與民眾分享特色煎餅、銀絲卷及米果等小點心。

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沿途安排健保署員工cosplay show、建功國小創鼓表演、立人國小棒球隊及熱舞社「耀舞青春Pop & Hot」、長榮高中青春熱舞、新樓醫院護理人員的「舞蹈派對不停歇」、銀同里社區媽媽的「恰恰及倫巴雙人舞」等，整個踩街活動充滿歡笑聲。

踩街終點開基玉皇宮廣場，由成大醫院、奇美醫院、部立台南醫院、台南市立醫院、新樓醫院及郭綜合醫院等熱情參與，並設攤健康衛教宣導如家庭醫師照護與代謝症候群等衛教，中西區及北區區公所也同步進行登革熱，及災害防治等宣導。

為推廣「全民健保快易通|健康存摺」特別設置專屬宣導站，透過趣味活動吸引不少民眾踴躍參與有獎徵答，並透過手機下載全民健保快易通APP，在現場工作人員的引導下，開通虛擬健保卡成功，並了解健康存摺自主健康管理等功能的操作。

涂大松表示，很高興與健保署第3次合辦府城古蹟健行活動，不僅能讓大家了解歷史文化、宗教文化及民俗信仰，亦推廣了運動風氣，有助於民眾養成愛好運動的習慣，讓民眾更健康。

顏家瑞說，透過本次活動邀請民眾走出戶外，一起響應運動風氣，同時提升自我健康照護的意識。另外，特別感謝玉皇宮5年來捐贈逾4000萬元，購置全新專業化的牙科診療設備以及數位乳房攝影巡迴車等優質醫療設備，為優化偏鄉醫療品質卓越貢獻。未來希望健保署與玉皇宮持續攜手努力，匯集社會愛心與關懷的力量，守護偏鄉弱勢民眾健康。

健保署署長顏家瑞副、玉皇宮主委涂大松、立委陳亭妃等人共同敲鑼揭開序幕。（健保署南區提供）

途中安排古蹟導覽有獎徵答，民眾熱烈搶答。（健保署南區提供）

大小朋友一起來，開心看古蹟、聽故事。（健保署南區提供）

立人國小表演「台灣尚勇」活潑有勁，健保署副署長顏家瑞特致贈感謝狀。（健保署南區提供）

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