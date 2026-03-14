為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    宜蘭梅花湖優養化、溝渠飄惡臭 引水再設曝氣設備改善

    2026/03/14 14:00 記者王峻祺／宜蘭報導
    宜蘭梅花湖曾是縣內旅遊人氣王，近月卻傳湖畔周邊溝渠，常飄出尿騷味等惡臭，讓居民、店家很困擾。（記者王峻祺攝）

    宜蘭梅花湖曾是縣內旅遊人氣王，近月卻傳湖畔周邊溝渠，常飄出尿騷味等惡臭，讓居民、店家很困擾。（記者王峻祺攝）

    宜蘭縣冬山鄉知名梅花湖風景區長年優養化問題嚴重，近期附近溝渠又飄出猶如尿騷味的惡臭，地方認為恐重創觀光形象，縣政府允諾將清淤引水減少臭味飄散，並已安裝「曝氣」淨化設備，增加湖水溶氧量，改善水質環境。

    梅花湖風景區曾是宜蘭旅遊人氣王，天天人潮絡繹不絕，但近月卻傳出湖畔周邊溝渠，常飄出尿騷味等惡臭，讓居民、店家很困擾，遊客行經臭味區，更是低頭掩鼻快速通過。

    宜蘭縣議員楊弘旻說，經查發現是因溝渠內的污水管進水口被落葉堵塞，導致梅花湖周邊店家、住戶以及廟宇污水，全部都排到溝渠裡，進而產生臭味，已請縣府研議改善方案。

    宜蘭縣府工商旅遊處表示，針對污水管線堵塞問題，之後會定期派員清理並改善溝渠周邊水閘門，引水至溝渠內來減少臭味飄散，徹底解決問題。至於湖水優養化部分，已在湖域設置5組「沉水式微奈米氣泡輸出設備」，確保湖水能獲得有效水體流動。

    工旅處表示，優養化是指水體中氮、磷等營養物質過剩，導致藻類大量增生，造成湖水呈現綠色，透明度降低，這次透過物理曝氣淨化水質方式，破壞湖域中藻類生長環境，並提升水體含氧量，目前進入測試運行階段，會持續觀察改善狀況。

    宜蘭縣冬山鄉知名梅花湖風景區長年優養化問題嚴重，近期附近溝渠又飄出猶如尿騷味的惡臭，地方認為恐重創觀光形象。（記者王峻祺攝）

    宜蘭縣冬山鄉知名梅花湖風景區長年優養化問題嚴重，近期附近溝渠又飄出猶如尿騷味的惡臭，地方認為恐重創觀光形象。（記者王峻祺攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播