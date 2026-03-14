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    首頁 > 生活

    難得體驗！嘉義燈會湧人潮 蒜頭糖廠五分車免費接駁

    2026/03/14 13:58 記者蔡宗勳／嘉義報導
    嘉義縣長翁章梁回應遊客，台灣燈會無法延期。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣長翁章梁回應遊客，台灣燈會無法延期。（記者蔡宗勳攝）

    2026台灣燈會在嘉義，嘉義縣政府與台糖合作推出蒜頭糖廠五分車接駁服務，提供遊客自高鐵嘉義站前往蒜頭糖廠單程免費搭乘體驗。縣長翁章梁今中午到高鐵嘉義站和五分車乘客打招呼，大家對嘉義縣政府團隊表現讚不絕口，並當場建議燈會延期。翁章梁笑稱「燈會要靠精彩表演相輔相成，但要透過招標完成，不是說演就演，因而時間到了就該謝幕」。

    台灣燈會重頭戲之一的「Team Taiwan大遊行」上週六晚上舉行，吸引上百萬人湧入會場，從當天下午兩點起，周邊就交通壅塞，原本被視為紓解人潮最佳方案的免費接駁服務也幾乎癱瘓，高鐵嘉義站傍晚等候接駁車人龍蜿蜒數公里，許多遊客放棄搭乘改徒步前往會場。

    有對來自新竹的夫妻在臉書分享說，抵達嘉義站還不到下午5點，心想時間綽綽有餘，但看到等候接駁車人潮頓時傻眼，詢問可能要排兩個小時才能搭上車，這樣一來，就趕不上Team Taiwan大遊行，改到附近的五分車車站要購票，站方人員說與嘉義縣政府配合提供單程免費搭乘，一家四口搭五分車抵達蒜頭糖廠再穿越故宮南院到燈會，是個難得的體驗。

    3月14（六）、15日（日）兩天的發車時間為10時15分、11時40分、14時25分、16時15分及17時25分等班次，方便民眾依行程安排。

    嘉義縣長翁章梁引導旅客搭乘台糖五分車。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣長翁章梁引導旅客搭乘台糖五分車。（記者蔡宗勳攝）

    高鐵站至蒜頭糖廠免費搭乘五分車接駁。（記者蔡宗勳攝）

    高鐵站至蒜頭糖廠免費搭乘五分車接駁。（記者蔡宗勳攝）

    高鐵站至蒜頭糖廠免費搭乘五分車接駁。（記者蔡宗勳攝）

    高鐵站至蒜頭糖廠免費搭乘五分車接駁。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣長翁章梁與來自台中的旅客合影。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣長翁章梁與來自台中的旅客合影。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣長翁章梁與搭乘台糖五分車旅客合影。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣長翁章梁與搭乘台糖五分車旅客合影。（記者蔡宗勳攝）

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