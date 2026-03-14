北市中低收嬰幼兒懷孕營養補助「申請掛蛋」 洪婉臻：美意虛設

台北市社會局提供弱勢孕產婦、兩歲以下嬰幼兒申請每兩月一次一千元懷孕營養補助，不過台北市議員洪婉臻指出，去年社會局中低收入戶兩歲以下嬰幼兒營養補助次數掛零，算入低收入戶補助次數僅14次，質疑政策美意如同虛設。示意圖。（美聯社）

台北市社會局提供弱勢孕產婦、2歲以下嬰幼兒申請每兩月一次一千元懷孕營養補助，不過台北市議員洪婉臻指出，去年社會局中低收入戶兩歲以下嬰幼兒營養補助次數掛零，算入低收入戶補助次數僅14次，質疑政策美意如同虛設。社會局回應，會加強宣導，幫助有需要的民眾取得資源。

洪婉臻指出，社會局針對低收入戶、中低收入戶孕產婦、嬰兒營養品提供補助。每人每次補助一千元，每二月申請一次。但根據統計，2023至2025年北市「2歲以下嬰幼兒」營養補助，近三年低收入戶僅有18次申請，2023年1次、2024年3次、2025年14次，中低收入戶更連三年掛蛋，無補助紀錄。

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洪婉臻說，擴大補助中低收入戶是好事，但如無人申請，政策美意形同虛設，以鄰近台北市的桃園市為例，同性質補助2024年度補助人次達129人，台北市卻只補助三次，社會局必須深究申請人數少的原因。她認為，平均下來每月500元的補助，光是民眾往返醫院申請醫囑、診斷書成本，基本所剩無幾，而其他縣市多採大額度定額，北市採用小額多次的申請方式，也會降低申請意願。

她指出，北市低收入戶弱勢嬰兒補助金額，相對桃園市1萬元、台南市1萬2千元更低，雖然有擴大適用對象納入中低收入戶，但申請數字會說話，美意大打折扣，社會局應簡化申請程序，如桃園市針對一歲以下弱勢嬰幼兒採取免診斷書申請，避免資訊落差與繁瑣流程降低弱勢民眾的申請意願。

社會局回應，北市提供多層次福利，單一補助未必能綜觀整體福利支持現況，孕產支持方面，北市除生育獎勵金外，對低收與中低收入戶提供流產或死產3萬3千元補助，分娩者另有1萬3千元營養補助。對體弱新生兒，出生體重1500公克以下即可領一次性2萬元，僅需出生證明；若同屬經濟弱勢，還可再申請每兩個月1000元至2歲的持續補助，屬一次性加長期支持，相較部分縣市不得重複領取，北市在健康與經濟弱勢並存時反而可疊加申請。此外，北市低收入戶兒少生活補助每月最高8289元，也高於大多縣市，顯示整體經濟支持較爲充足。針對補助措施，市府也要求區公所加強宣導，幫助有需要的民眾取得資源。

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