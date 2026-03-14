護理荒有解？健保總額衝9883億 石崇良：醫院賺錢、護理要加薪

石崇良頒發「護理之光」獎項，表彰在突發事故與危急時刻挺身而出、守護生命的護理人員。（護理師護士公會全聯會提供）

為緩解護理人才荒，改善護理環境，衛福部長石崇良今天在中華民國護理師護士公會全聯會提出3大方案，今年健保總額預算增加近600億，達到9883億，醫院有賺錢，護理人員要加薪，將把加薪列入健保總額評估成效，並且調高住院護理費、居家護理費，鬆綁公職護理加薪及危勞退條款，並會擴大住院整合照護計畫。

石崇良表示，去年健保總額9286億，健保點值達0.977，顯示醫院有賺錢，因此護理人員要加薪，今年提升總額到9883億，預估點值逼近1，甚至超過1，「點值上來了，不只醫護，所有人員都要加薪」，衛福部會把加薪列入總額的評估成效，這是第一個目標，將先調查護理人員的薪資變動，請健保署勾稽投保薪資比對調查。

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石崇良指出，過去護理點數太低，去年提出4年100億提升護理費不夠，現在有本錢將再調高，加上面臨高齡化社會，今年要優先調高住院和居家護理費，急重症護理費也會再檢討調升。

針對公立醫院公職護理師受限於奉點，無法像院聘護理師一樣加薪，石崇良承諾會去解決，研議突破相關法規，另對於公職護理師因危勞降齡退休在55歲就屆退，他將找考選部研究，如何比照《勞基法》鬆綁危勞條例，在勞雇雙方同意下可自願留職延用。

另為協助急性病患，減輕家屬照顧及經濟壓力，也降低護理人員負擔，石崇良說，住院整合照護計畫從5.6億、5000床，今年將擴大至25億、3萬床，也為了增加護理師幫手，將再研議護理系畢業實習年限放寬，能繼續留在職場學習。

護理師護士公會全聯會理事長陳麗琴表示，護理人力嚴重吃緊，全國領有護理師證照超過31萬人，實際執業僅約6成、19萬多人，關鍵原因在工作負荷太重，希望3班護病比入法，減輕護理人員負擔也保障病人安全，也希望護理師有合理的薪資架構。

今天護理師護士公會全聯會會員大會，來自全國25個護理師護士公會、近500名護理專業人員代表齊聚一堂，討論改善台灣醫療體系護理人力短缺等挑戰，大會也頒發「護理之光」獎項，表彰在突發事故與危急時刻挺身而出、守護生命的護理人員，包括台中新光三越氣爆事件發生時，蘇奕帆與郭芸亘護理師第一時間投入現場救援，協助傷者進行緊急處置；陳昆斌專科護理師則在飛往日本的航班上，成功挽回一名疑似心肌梗塞乘客的生命。

石崇良表示，今年健保總額預算增加近600億，達到9883億，醫院有賺錢，護理人員要加薪，將把加薪列入健保總額評成效。（記者蔡淑媛攝）

陳麗琴送巧克力給石崇良，期盼多關愛護理師，改善護理環境 。（記者蔡淑媛攝）

全國25個護理師護士公會、近500名護理專業人員代表齊聚一堂。（記者蔡淑媛攝）

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