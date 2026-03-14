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    首頁 > 生活

    屏東九如試種「地下水梨」 3倍大豆薯產地開賣

    2026/03/14 13:49 記者羅欣貞／屏東報導
    屏縣九如鄉農會總幹事龔泰文表示，選種種出巨大的豆薯（左），重量約是一般豆薯（右）的三倍。（屏東縣九如鄉農會提供）

    屏縣九如鄉農會總幹事龔泰文表示，選種種出巨大的豆薯（左），重量約是一般豆薯（右）的三倍。（屏東縣九如鄉農會提供）

    對抗氣候變遷的農作障礙，屏東縣九如鄉農會選擇適合產地直銷與共同運銷的作物，近來首推有「地底下的水梨」之稱的豆薯，輔導農民試種適合在地黏土土質生長的品種，結果種出一般豆薯3倍大的豆薯，單顆平均3至4台斤，即日起在九如農會超市以一般市價約二分之一的優惠價上市。

    九如鄉農會總幹事龔泰文表示，九如鄉向來是瓜果聖地，現在瓜果不好種，試著改種地下球根類，也就是根莖類蔬菜，來慢慢輪作，抵抗病蟲害與栽培的障礙，透過篩選品種及輔導，協助農民增加收益；第一波選擇的就是有涼薯、地下水梨之稱的豆薯，去（2025）年11月種植，經過4個月試種，效果非常好，目前開始採收，一顆大約3至4台斤重，和市面一般常見約1台斤到10兩重的豆薯比較，足足約三倍大，不但巨大，而且形狀漂亮，吃起來口感也很好。

    九如鄉農會目前有3位農民加入首波豆薯種植行列，共約3分地，採收期約1個月，本季產量預估可達3萬台斤，農會歡迎有興趣的農民，一起加入豆薯種植行列，產品可在九如鄉農會超市產地直銷，也同時可透過農會共同運銷至北部市場拍賣，從選種到栽培、推廣運銷一氣呵成。

    九如鄉農會總幹事龔泰文表示，豆薯耐儲放，甚至可達一整年，因此常被用來加工，常添加在黑輪、丸子類等加工品，增加甜脆口感，其實豆薯鮮食也不錯，是夏天消暑的聖品，屬寒性，有人會打成果汁加蜂蜜來喝，或是川燙之後加和風醬等醬料涼拌來吃，煮湯或燉排骨都可以也都很好吃。需要注意的是，豆薯的食用部位是塊根，至於莖葉、豆莢、種子有毒，應避免誤食。

    大塊頭的產地直銷豆薯即日起在九如鄉農會超市上架。（屏東縣九如鄉農會提供）

    大塊頭的產地直銷豆薯即日起在九如鄉農會超市上架。（屏東縣九如鄉農會提供）

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