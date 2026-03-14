台大杜鵑花節30歲 各學系設攤搶優秀學生

台大杜鵑花節今年30歲，校方舉辦攝影比賽，為百年台大暖身。（記者林曉雲攝）

台灣大學年度招生指標活動杜鵑花節今（14）日登場，吸引大批高中生與家長參加學系與社團博覽會，同屬「國立台灣大學系統」的台灣師範大學與台灣科技大學也共同參與設展，台大杜鵑花節今（2026）年邁入30週年，校方宣布舉辦「杜鵑花節30週年暨台大之美」攝影比賽，為即將迎來百歲校慶的台灣大學留下影像紀錄。

台大校長陳文章表示，透過學系博覽會，高中生可以更了解各系專業領域，台大共有283個領域專長模組，約3分之1畢業生取得專長證書，愈來愈多學生選擇校學士或院學士制度，畢業時不僅有單一學位，更展現跨領域學習成果，同時推動「NTU Beyond Borders」計畫，每年擴大補助學生赴海外見習；此外，「跟著董總實習–台大菁英計畫」已有19家企業參與，提供學生深入了解企業經營與決策的機會。

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台師大校長宋曜廷表示，杜鵑花節讓學術校園增添青春活力，也讓更多學生了解台大系統3校的特色與資源。台科大副校長王朝正指出，今年是台大系統成立10週年，跨校選課與合作制度運作順利，未來3校將持續深化合作。

台大杜鵑花節今年以「水脈映古圳・杜鵑舞青春」為主題，結合校園自然景觀、人文歷史與學生青春活力，特別規劃攝影比賽，以「時光剪影・台大之美」為題，徵集以校園景象、人文故事與校園回憶為核心的影像作品，得獎作品預計於明年舉行頒獎典禮，並辦理線上與實體展覽，所有影像也將納入「台大之美」影像資料庫，另規劃為期1個月系列活動，包括校園與博物館群導覽、農場體驗、人文與科學展覽及互動體驗等，周邊商圈也同步推出特色商品與優惠。

台大杜鵑花節今日登場。（台大提供）

台大辦學系和社團博覽會，台師大和台科大也參與設攤。（台大提供）

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