春光入盞 府城飄茗香 台南春日茶會將登場

台南年度茶藝盛會「春日茶會」將於3月20日至22日在台南文化中心登場。（南市文化中心提供）

春暖花開正是品茶好時節。1年1度的台南茶藝盛會「春日茶會」將於3月20日至22日在台南文化中心登場，今年以「春光入盞 府城茗」為主題，邀請民眾共赴茶香與藝術交織的文化饗宴。活動結合茶席品茗、茶藝市集、天鼓表演與民歌之夜等內容，在悠閒氛圍中感受茶文化的細膩魅力。

台灣茶享譽國際，品茗文化也深植生活之中。近年來，不少愛茶人士愈來愈講究品茶情境與茶器美感，使品茶逐漸成為融合視覺、聽覺、嗅覺與味覺的生活美學。而台南向來是台灣茶文化的重要據點，早在明清時期就有繁盛的茶葉貿易往來，文人雅士常以茶會友、吟詩論藝，留下深厚的人文底蘊。至今仍可見全台歷史最悠久的振發茶行，以及被視為台灣最早泡沫紅茶店之一的雙全紅茶，都見證了府城茶文化的發展軌跡。

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南市茶藝促進會理事長王琪婷表示，3月的府城春意盎然、百花盛開，是最適合品茗的季節。春日茶會自1995年舉辦至今，每年皆以不同主題呈現茶文化的多元面貌。今年以「春光入盞 府城茗」為概念，希望透過茶席、音樂與藝術結合，讓民眾在林蔭下品嚐台灣佳茗、聆聽樂音，在茶香與春光交織的氛圍中度過悠閒時光。

活動內容相當豐富，3月20日下午2時30分與4時將舉辦兩場茶席品茗，並搭配「天鼓」音樂演出，透過節奏與茶香交融，打造多感官的文化體驗。

此外，3月20日至22日每天上午10時至晚間9時，在台南文化中心星光音樂廣場也將設置茶藝市集，邀集數十家茶葉與茶器品牌參與，展售各式優質好茶、精緻茶器與藝品。20日晚間6時更安排「民歌之夜」，邀請樂團演出經典民歌，讓眾民在茶香與歌聲相伴下，度過充滿文化氣息的春日夜晚。

台南茶文化底蘊深厚，展現生活美學。（南市文化中心提供）

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