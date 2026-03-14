宜蘭區國中生和家長注意！高中職免試入學分發研議調整學生權益恐受影響

宜蘭區國中生與家長請注意，高中職免試入學分發作業縣府將研議調整，恐影響學生權益。（記者游明金攝）

宜蘭區高中職免試入學分發作業目前採3個步驟（階段）辦理，每階段所提撥的入學名額分別占50%、25%、25%，但其他縣市多採一次或全區分發辦理，部分高中職認為宜蘭區分發過於複雜，建議化繁為簡；縣府已組成專案小組討論，將參考各縣市作法與中央指導原則進行研議。

宜蘭區（縣）免試入學分發的積分採計，國中會考占15分，其他包括均衡學習、適性輔導等7項比序項目31分，總分46分。至於分發作業的辦理分成3個步驟，第一步驟是縣內12所公、私立高中職提供50%入學名額，依各國中學生數比例分配給縣內27所國中，進行校內比分排序就能錄取。

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第二步驟則是提供25%入學名額，進行全縣比分排序，以第一志願與比序總積分高低分發；第三步驟同樣是25%入學名額，依總積分與選填志願依序分發。

這項作法從103學年度辦理迄今，未來卻可能出現變革！據了解，部分高中職認為宜蘭區的分發作業過於複雜，其他區的分發作業，多是採一次或全區分發為原則，簡單很多；此外，第一步驟提撥給各國中50%的校內比分排序名額太多，學生進到高中職後的程度落差太大，在教育現場有不適應的學習現象，建議縣府能作適當調整。

縣府教育處表示，為因應教育實際現況及少子化影響，已組成專案小組邀專家學者、教育領域、家長代表等，將針對宜蘭縣免試入學相關制度進行研議，討論內容包括三步驟是否要簡化？國中校內排序的入學名額是否要調整？以及比序項目是否要檢討等。

教育處指出，全案將尊重專案小組研議，有可能不改，也有可能大修或小調整，目前不預設立場，一切都還在討論中，這關係到宜蘭縣國中生權益，必須更為慎重，因此新政策沒有上路時間表。

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