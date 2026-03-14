支持青年海外圓夢 鄭英耀：今年加碼至20億

嘉藥60週年校慶，教育部長鄭英耀出席開幕。（記者吳俊鋒攝）

政府積極推動青年海外圓夢基金計畫，教育部長鄭英耀出席嘉南藥理大學校慶開幕時公布好消息，今年挹注經費翻倍，將加碼至20億元，全力支援。

嘉南藥大60週年校慶今天開幕，先恭讀總統賴清德、副總統蕭美琴的賀電，鄭英耀也勉勵學子，面對人工智慧時代的挑戰，更要具備數位思維，協助守護全民健康。

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鄭英耀推崇嘉藥的辦學成績，畢業生長期深受企業界肯定，在少子化的趨勢下，校方不斷精進，投入更多資源在人才培育上，是年輕人順利接軌職場的夢工廠。

鄭英耀指出，總統特別提出了人工智慧島的願景，不僅只科技領域的轉型，更是各行業的契機；期待嘉藥以永續的精神，師生貢獻心力，讓台灣更健康。

鄭英耀說，青年百億海外圓夢基金計畫，去年提供10億元，支持了近1500人到80個以上國家，如瑞典、冰島，或者加拿大研究氣候變遷，前往美國去看大聯盟棒球怎麼營運

，至義大利米蘭觀摩服裝設計等，成效顯著。

鄭英耀也宣布今年的經費是加倍，將增為20億元，歡迎嘉南的學子們把握機會，「夢你來做、台政府來搭」，協助實現願望。

鄭英耀提到，針對弱勢、特殊境遇的孩子，去年開始編列獎學金，只要在班上課業成績前30%，由政府直接入帳戶，每個月提供8千到1萬元，減輕負擔，協助翻轉自己的人生。

「甲子風華，璀璨嘉藥」創校60週年校慶暨運動會今天熱鬧登場，開幕時也舉辦表揚典禮，現場座無虛席。會中也表揚35位114學年度傑出校友，以及68位資深教職員工。

鄭英耀與嘉藥董事長薛淑惠、校長張翊峰共同切下象徵傳承、祝福的生日蛋糕，寓意該校精神薪火相傳。創意運動會下午登場，晚間的「校友回娘家」感恩宴更是將活動帶入最高潮，現場將席開逾200桌。

張翊峰強調，一甲子以來，始終專注於「藥食粧安、智慧健康、資源永續」3大專業領域；未來將積極呼應賴總統提出的「新AI十大建設」，致力培養兼具專業深度與科技廣度的人才。

嘉藥60週年校慶開幕，現場座無虛席。（記者吳俊鋒攝）

嘉藥60週年校慶，教育部長鄭英耀（右）一起切生日蛋糕。（記者吳俊鋒攝）

嘉藥60週年校慶，表揚傑出校友與優秀教職員。（記者吳俊鋒攝）

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