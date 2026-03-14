台南學甲蜀葵花節登場 花季2個月預估10萬人次賞花

來自桃園的遊客遊賞學甲蜀葵花田。（記者楊金城攝）

3月春暖花開，第13年舉辦的學甲蜀葵花文化節今天（14日）登場， 市長黃偉哲宣布蜀葵花季正式開始，花季可到5月，學甲最美的花季預計吸引10萬人次來朝聖賞花。

黃偉哲在農業局局長李芳林、學甲區長張明寶陪同下，進入蜀葵花田賞花，歡迎遊客到學甲輕旅行，他指出，今年蜀葵景觀專區廣達2.6公頃，更首度構築多層次的五彩花毯，值得全國民眾利用假期走訪學甲，感受花海與在地農漁產業結合的獨特魅力，欣賞這片凝聚光華社區心血的美麗花田。

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蜀葵花俗稱「一丈紅」，花莖上逐次開出花朵，顏色繽紛，今年花況堪稱歷年最美，長達2個月的花季形成視覺盛宴，讓遊客讚賞不已。

張明寶指出，「學甲蜀葵花」品牌透過多年深耕，獲得全國各地遊客肯定，成為「蜀葵花的故鄉」，今年蜀葵景觀專區廣達2.6公頃，除主角蜀葵外，更首度引進花型獨特的青葙，並結合火焰雞冠花、粉萼鼠尾草、紅藜及萬壽菊等花種，構築出紅、橙、黃、綠、紫交織的多層次五彩花毯。

園區內還有主燈「西瓜馬車」，巧妙將在地特產學甲西瓜與童話南瓜馬車意象結合，而經典主燈「摩斯拉」也現身，在花田中布置LED燈光，延長遊客賞遊時間。

現場還安排武術表演、舞蹈演出、歌唱等精彩節目，也有「蜀葵花立體光影畫」DIY及「永生花小盆栽」DIY、寫生、市集，集章闖關成功還可將花卉造型小風扇帶回家，非常熱鬧。

為延續花季熱潮，3月21日還舉辦「蜀葵花藝術 Party」，5月3日前的每週假日皆有魔術、歌唱、爵士鼓及薩克斯風等藝文團體輪番獻藝。

蜀葵花俗稱一丈紅，五顏六色，花色繽紛。（記者楊金城攝）

市長黃偉哲（前右一）由學甲區長張明寶（前左一）解說蜀葵花專區，遊賞蜀葵花。（記者楊金城攝）

學甲區長張明寶在花田前開唱，娛樂嘉賓。（記者楊金城攝）

學甲蜀葵花節主燈西瓜馬車。（記者楊金城攝）

遊客走賞蜀葵花迷宮。（記者楊金城攝）

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