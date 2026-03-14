上百家企業進駐中山大學搶人才 半導體祭出230萬年薪

113家知名企業設攤徵才，其中半導體產業祭出近230萬元年薪向新鮮人招手。（中山大學提供）

2026高屏就業博覽會今（14）日在中山大學行政大樓前廣場登場，共有113家知名企業參展，釋出近萬個職缺，其中科技類以半導體產業待遇最優，平均年薪近230萬元，數位金融業碩士畢業生年薪也超過百萬元。

隨著半導體與AI供應鏈熱潮，讓科技業人才需求攀升，今日包括台積電、聯電、鴻海、光寶、友達、世界先進、大立光、台灣美光及日月光等皆到場設攤，根據證交所資訊顯示，半導體業平均年薪為227.8萬元，相當吸引即未來社會新鮮人的目光。

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此外，國防部軍情局祭出起薪5.8萬元招募職業軍官，中科院招募研發人才，博士則月薪上看9.4萬元；金融科技、數位資安及永續金融興起，包含玉山銀行、華南銀行及國泰人壽等知名金融機構皆設攤參展，儲備幹部平均年薪超過100萬元。

中山大學校長李志鵬表示，全球對高效能計算、5G通訊、車用電子與人工智慧晶片需求持續攀升，從晶圓製造、封裝測試到晶片設計與供應鏈管理，帶動產業全面擴張與人才熱潮。中山大學長期深耕電機、資訊、材料與光電等領域，培養半導體、AI與智慧製造及跨域整合等戰力人才。

這場大型徵才活動，亦有服務與零售業、食品及傳統製造業，以及國防部軍情局、國家中山科學研究院、工研院、資策會、金屬中心及國家太空中心等多元就業選擇。

2026高屏就業博覽會今（14）日在中山大學行政大樓前廣場登場。（中山大學提供）

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