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    首頁 > 生活

    春分前後灰面鵟鷹過境 南投橫山迎壯觀鷹群

    2026/03/14 13:00 記者陳鳳麗／南投報導
    南投橫山拍到過境的灰面鵟鷹展翅飛翔英姿。（參山處提供）

    南投橫山拍到過境的灰面鵟鷹展翅飛翔英姿。（參山處提供）

    一年一度的賞鷹季來了！每年過境八卦山脈的灰面鵟鷹預估下週出現第一波高峰，南投橫山賞鷹平台也是觀賞灰面鵟鷹潮的好地點，去年觀測到9000隻，參山國家風景區管理處今天先邀在台國際學生體驗，另從21日起辦賞鷹小旅行，有導覽解說、拓印體驗，也有接駁專車，要先上網報名。

    灰面鵟鷹又稱灰面鷲、南路鷹，已被日本列為「易危物種」，每年「春分」節氣前後就是灰面鵟鷹北返過境的時間，可以持續到清明過後，每週會有一波數量高峰期，預估16、17日是首波高峰期。

    參山國家風景區管理處和南投市公所合辦「鷹緣聚會」賞鷹活動，今年邁入第20年，迎接賞鷹季的到來，參山處今天也特別邀請在臺國際學生參與賞鷹活動，來自新加坡、馬來西亞、日本、韓國…等10國逾80名學生，透過專業導覽，深入認識中臺灣八卦山脈豐富的生態旅遊資源。雖今天國際學生沒有看到大群灰面鵟鷹飛過，但是仍感覺新鮮有趣。

    參山處將從3月21日到5月31日辦8場次的「八卦山賞鷹生態小旅行」，分南投橫山和彰化八卦山場次，有專業導覽、賞鷹觀察、手作體驗，已有超過400人報名參與，有興趣的民眾可到上網報名

    在台國際學生應參山處邀請，到南投橫山賞鷹。（參山處提供）

    在台國際學生應參山處邀請，到南投橫山賞鷹。（參山處提供）

    在台國際學生用望遠鏡觀測天空有無灰面鵟鷹飛過。（參山處提供）

    在台國際學生用望遠鏡觀測天空有無灰面鵟鷹飛過。（參山處提供）

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