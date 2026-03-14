亮出彰化力！公益市集主打「彰化創意製造」 鹿港老街登場

彰化家扶中心參與新創公益市集，自立青年也端出甜點來賣。（記者劉曉欣攝）

創下每年2千萬人次到訪的彰化縣鹿港小鎮，今天（14日）在鹿港老街有場新創公益市集登場，展出「彰化製造」的創新商品，從打牌求財的麻將襪，到香燈腳追媽祖的勇腳襪，還有瓦楞紙板做的貓抓板，同步捐出市集所得5％給社福團體，讓產業創意也能做公益。

彰化縣創新創業協會理事長蕭德勝表示，彰化擁有超強的「彰化力」，更厲害的是在傳統走出創新路，今天在鹿港老街的公會堂廣場舉辦新創公益市集，展售彰化在地廠商，所推出最新的創意商品，讓更多人認識更多的彰化好品牌！

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蕭德勝指出，未來將會每年都會定期推出新創公益市集，把最新、最有創意的彰化製造產品，透過全國人氣景點的鹿港老街，直接介紹給來自各地的遊客。

除了彰化在地業者的創新商品以外，也邀請彰化家扶中心、聖母聖心啟智中心等社福團體一起參與，今天並有觀光工廠免費襪子大放送時段，許多人拿到免費襪都喊讚。

彰化社頭是襪子的故鄉，勇腳襪與麻將襪都是最新的人氣商品。（民眾提供）

養寵物的人越來越多，彰化的紙箱業者把紙板作成貓抓板，也成為新創公益市集的亮點。（民眾提供）

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