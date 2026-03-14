2026高雄亞果遊艇展登場 奢華品牌遊艇齊亮相

義大利奢華遊艇品牌 Sanlorenzo SX76外型吸睛。（記者洪臣宏攝）

中華民國遊艇服務商業同業公會全國聯合會（下稱公會）與亞果遊艇集團攜手打造的「2026高雄亞果遊艇展」，今天於高雄愛河灣開展。此屆展覽有全球21個船艇品牌、共展出25艘豪華船艇及帆船，總市值達10多億元，相當吸睛，連小朋友都不免驚呼「好漂亮的遊艇，好想坐！」

本屆遊艇展今、明兩天展出，亞果高雄愛河灣遊艇碼頭匯聚義大利、德國、芬蘭等多國品牌，共計25艘動力遊艇與帆船展示，也呈現台灣海洋休憩生活型態。

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公會理事長暨亞果遊艇集團董事長侯佑霖表示，舉辦遊艇展的初衷在於推廣親海文化，讓民眾近距離認識海洋休閒活動，同時也為台灣遊艇製造與服務產業提供國際交流的平台。

侯佑霖宣佈，亞果台南安平遊艇碼頭獲國際遊艇碼頭協會「五金錨5 Gold Anchors」遊艇碼頭認證，是台灣首座取得此認證的碼頭，有機會挑戰更高等級的「鉑金五金錨」認證；亞果高雄愛河灣遊艇碼頭也獲頒「四金錨」殊榮，象徵台灣遊艇碼頭在設施與服務管理上對齊國際標竿。

展覽區遊艇、帆船展現各家品牌工藝，令人目不暇給，其中義大利奢華遊艇品牌 Sanlorenzo SX76，博得眾人眼球。

亞果指出，SX76 完美結合探險艇與飛橋艇的優勢，展現極具現代感的開放式設計語言，整體線條流暢俐落，船艙佈局以開放空間為核心理念。該艘76呎遊艇售價超過2億元，為展出最昂貴的遊艇。

2026高雄亞果遊艇展在高雄愛河灣開展。（記者洪臣宏攝）

Sanlorenzo SX76駕駛台設計與功能相當前衛。（記者洪臣宏攝）

2026高雄亞果遊艇展展出廿五艘遊艇及帆船。（亞果提供）

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