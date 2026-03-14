輻射冷卻效應極致！ 颱風論壇列低溫排行：最冷4.9度

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今天清晨輻射冷卻效應發揮到極致，平地最低溫在新竹關西只有4.9度！（圖擷取自 臉書）

輻射冷卻影響，各地早晚氣溫偏低，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今天清晨輻射冷卻效應發揮到極致，平地最低溫在新竹關西只有4.9度！

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在臉書PO文表示，輻射冷卻發威，今晨多地10度以下，今天清晨輻射冷卻效應發揮到極致，平地最低溫在新竹關西只有4.9度，今天白天起冷氣團減弱，各地溫度回升。

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粉專提醒，但夜晚至清晨間，輻射冷卻效應依然明顯，各地還是涼涼冷冷的，尤其平原空曠地區仍有10度左右的低溫，日夜溫差增大，早出晚歸注意保暖！

粉專列出今日低溫排行：新竹關西4.9度、苗栗頭屋6.4度、新竹寶山6.8度、苗栗造橋6.9度、苗栗後龍7.0度、苗栗西湖7.6度、苗栗大河7.7度、桃園大溪7.8度、苗栗公館7.9度、花蓮壽豐8.3度、苗栗通霄8.4度、苗栗後龍8.5度、台東東河8.5度、新北石碇8.5度、雲林崙背8.5度、馬祖南竿9.2度。

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