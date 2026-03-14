教師研習走出教室 田野觀察打造在地課程

教育部近日在台東縣達仁鄉土坂部落舉辦一場別開生面的課程開發工作坊，土坂青少年學子共同搭建的課後遊憩平台。（教育部提供）

教師研習不再只是坐在教室聽課。教育部推動美感教育計畫，近日在台東縣達仁鄉土坂部落舉辦一場別開生面的課程開發工作坊，來自全國的中學種子教師走出教室、走進部落，以田野觀察與設計思考方式開發教案，透過深入地方文化與生活場域，讓美感教育與土地、文化及永續議題結合。

活動首日由研究部落的專業人士帶領教師開啟感官，走訪小米耕作地、舊建築與鄰里公共場域，觀察部落生活的日常脈絡。參與教師透過手寫筆記、手繪地圖與攝影紀錄田野所見，將第一手觀察轉化為課程設計素材，再透過團隊討論與創意分析進行共創，最終經專業指導小組評選，產出7件具特色的設計教育方案，預計於115學年度在各校實際推動，由種子教師依各校特色與學生需求進行在地化調整，並透過跨校分享與交流持續優化課程內容。

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教育部師藝司科長彭寶樹說明，此次活動是「美感與設計課程創新計畫」的一環，該計畫為美感教育第三期5年計畫（2024至2028年）的重要內容，自2024年起由國立成功大學擔任總計畫團隊，並與國立台北教育大學、國立台中教育大學、國立高雄師範大學及國立東華大學等4所基地大學共同推動。此次工作坊於3月14日至15日舉行，由東區基地國立東華大學協助辦理。

彭寶樹指出，工作坊以「多元觀點、主題共創」為核心，讓教師透過設計思考方式重新理解地方文化與生活空間。參與教師在專業師資引導下，圍繞「刻畫我的地方」、「物我之間」、「寧靜的地景」與「居所內與外」等4大主題進行討論與創作，從田野觀察延伸至課程發想，將部落文化轉化為具有教育意義的教學內容。

彭寶樹表示，美感教育強調「美感即生活」，希望學生透過課程理解生活環境與文化脈絡，因此本次工作坊特別將部落文化、地方故事與永續理念融入課程設計，讓教師從不同角度思考如何把在地文化帶進課堂，培養學生對土地與生活的感受力。

教育部近日在台東縣達仁鄉土坂部落舉辦一場別開生面的課程開發工作坊，土坂活動中心以文化意涵融入，打造柔和線條的樓梯造型設計。（教育部提供）

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