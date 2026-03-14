白色情人節天氣晴！ 竹子湖浪漫賞海芋估湧6000人

白色情人節天氣晴朗，台北年度花卉盛事「陽明山竹子湖海芋季」也正式開展。（記者孫唯容攝）

今（14）日適逢白色情人節，天氣晴朗，台北年度花卉盛事「陽明山竹子湖海芋季」也正式開展，今年海芋季以「花田樂章」為主題，整片潔白海芋花海，宛如浪漫的山谷交響曲。北投區農會表示，稍早登山民眾已約3、400人，海芋田也漸漸湧現人潮，預估竹子湖整天至少有6000人到訪旅遊、賞花。

陽明山竹子湖海芋季即起展至4月26日，北市產發局與北投區農會規劃多種結合生態、人文與農業體驗的活動，每周末舉辦的生態人文導覽解說、竹子湖生態農園，以及3月28日起推出「海芋繡球印卡讚」、「海芋傳情，郵你心意」臨時限定郵局，遊客可使用紀念郵戳寄出海芋明信片，並透過「印卡讚」活動免費列印照片。今年活動設有「地景花藝設計展」，由11家在地農園共同打造創意花藝裝置，透過不同農友的巧思呈現花田與音樂的主題意象。

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北投區會農會推廣部承辦人魏俊凱表示，今天天氣宜人，不少民眾會到陽明山踏青，登山民眾已約有3、400人，竹子湖地區上午預估會有1000人到訪，一整天至少會有6000人前來賞花、旅遊。

魏俊凱也推薦民眾，每周末上午10點30分、下午2點舉辦的兩場生態人文導覽，可以清楚了解竹子湖的發展過程，從日治時代種植蓬萊米，接續高冷蔬菜的種植，而面對中橫打通後，農民面對菜價崩盤，因此改種花卉到北投地區休閒農業發展，清楚認識在地人文。

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