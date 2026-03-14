辦公廳舍大變身！造橋公所打造「文化廊道」 首檔畫展驚艷登場

辦公廳舍大變身！造橋鄉公所打造「文化廊道」 首檔畫展驚艷登場。（公所提供）

洽公也能賞美景！苗栗縣造橋鄉公所打破公務機關冰冷的刻板印象推動「辦公廳舍藝術化」，將行政大樓內的通行廊道轉化為「文化廊道」，並策劃常態性畫展。首檔展覽集結在地藝術家及學校師生的豐沛創作，讓充滿嚴肅氣氛的辦公空間，瞬間變身藝術美學新亮點。

造橋鄉公所表示，過去行政大樓廊道僅供通行，功能單一，如今透過空間活化，引進書法、水彩、油畫及攝影等多種媒介作品。本次展覽以在地文化為主軸，內容涵蓋造橋的自然風景、人文生活意象及珍貴的地方攝影照片，宛如走入一座微型地方博物館，不僅展現創作者的藝術能量，更記錄了地方發展的時代記憶。

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造橋鄉長徐連斌強調，「藝術不應侷限於美術館，應走入日常。」他指出，將辦公空間轉化為文化廊道，不僅能提升公共空間的人文氣息，更能拉近鄉親與藝術的距離。未來，公所將持續邀請在地校園師生、社區團體參與，讓這條廊道成為促進藝術教育向下扎根、活化地方藝文動能的重要平台。

目前展覽正於造橋鄉公所行政大樓內部廊道盛大展出，公所誠摯邀請鄉親在洽公之餘駐足欣賞，感受藝術融入生活的獨特魅力，共同營造富有人文底蘊的幸福家園。

辦公廳舍大變身！造橋鄉公所打造「文化廊道」 首檔畫展驚艷登場。（公所提供）

辦公廳舍大變身！造橋鄉公所打造「文化廊道」 首檔畫展驚艷登場。（公所提供）

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