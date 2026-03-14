恆春落山風「鍛鍊」出好洋蔥 球莖大如壘球成在地驕傲

大和生產合作社的洋蔥。（記者陳彥廷攝）

恆春半島洋蔥產量佔全國逾4分之1，口感鮮甜香脆，獲得日本消費者青睞，「恆春大和蔬果生產合作社」所生產的19.2噸洋蔥昨天封櫃送往日本沖繩縣，合作社理事主席謝信惠透露，種植的密訣除了太陽，還有落山風，也造就被落山風「鍛鍊」出來的優質洋蔥，是「恆春的驕傲」。

謝信惠說，父親數十年前來到恆春就已設立大和農場，後來才擴大作為生產合作社，就是希望讓這個全世界一流產地所產出的洋蔥，不僅能供給台灣民眾食用，更是有望外銷，而日本對高品質洋蔥的需求高，因此極力爭取外銷。

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大和合作社採集團產區及契作模式，並以計畫產銷及安全用藥管理確保品質及安全，現契作生產面積達169公頃，若以一般每甲50噸的產量來看，年產量最高可近8500噸，佔全國逾11%。

謝信惠指出，恆春半島被稱作國境之南，太陽光日照本來就特別充足，最特別是落山風的吹拂，將空污及可能滋生的細菌吹走，因此從全世界的角度來看，都是屬一屬二的優質產區，球莖大如壘球，表皮光亮且耐儲存，吃起來又香又甜。

謝信惠表示，洋蔥產業前幾年出現「小球」災情，不過，恆春農民克服後，今年產量會比去年略好一些，加上外銷價格也因為品質高，價錢也比去年再好一些，可到每箱20公斤400到500元左右，這已是可以讓農民收獲富足的價格。

農業部農糧署南區分署指出，每年3至4月是屏東恆春半島洋蔥盛產期，蔥味濃郁品質佳且含水量較低而耐貯藏，受到市場青睞，且洋蔥營養價值高，其中所含硫化物可提升免疫力，是最佳的健康蔬菜選擇，加上烹調方式多元，皆可展現其鮮甜好滋味，歡迎消費者於各大超市賣場或電商通路多加選購，同時並輔導國產洋蔥外銷，補助集運與分級處理費用，農業部亦即時啟動海外拓銷獎勵，鼓勵社場出口，提升產業競爭力。

大和生產合作社的洋蔥。（記者陳彥廷攝）

大和生產合作社的洋蔥。（記者陳彥廷攝）

農業部次長胡忠一（左）、謝信惠。（記者陳彥廷攝）

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