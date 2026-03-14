全台唯二！ 台南立人國小師生開箱歷史秘境「奉安室」

立人國小奉安室仍維持著當年原貌。（記者王姝琇攝）

台南市北區立人國小古蹟建築忠孝樓，迄今仍保留日治時期象徵神聖天皇的歷史空間「奉安室」，以及開啟存放當年「教育敕語」與天皇御筆文件的「奉安箱」，校長王全興攜手師生開箱，見證台灣近代教育發展的珍貴現場。

走進奉安室，映入眼簾的室內門扇、天花板通氣孔、木質隔間、天花線角及帶有年代感的燈飾，仍維持著當年樣貌；這些看似安靜的建築細節，默默訴說著百年前校園的秩序與氛圍，也呈現出日治時期校舍建築講究工藝與比例的美感。王全興指出，奉安室是日治時期學校重要的歷史空間，如今全台僅剩立人國小與新竹國小仍完整保留此空間，極具有歷史意義。

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王全興說，奉安室內的奉安箱保存當年「教育敕語」與天皇御筆文件，另有一保險箱。根據文獻記載，日治時期每逢重要節慶或典禮，校長會取出教育敕語並於朝會誦讀，代表當代教育制度與社會價值，也成為老一輩人記憶深刻的校園畫面。

王全興表示，透過奉安室得以看見不同時代的教育理念，也提醒後人珍惜教育所累積的歷史足跡，教方也希望讓這段歷史走進學生的學習生活，所以打開這扇大門，「當孩子站在這裡，想像過去校友們曾在此學習成長，歷史就不再遙遠。」

立人國小教務主任吳欣蓁指出，未來將透過課程設計、導覽與文化活動，讓奉安室成為活的歷史教室，引導學生認識奉安室背後的故事，進而理解台灣教育在不同時代的演變，讓歷史從書本走入真實場景，成為可以被感受與思考的學習經驗。

立人國小學生參觀奉安室保險箱內保管的文物及大正天皇、皇后照片。（記者王姝琇攝）

立人國小學生參觀奉安室保險箱內保管的文物及大正天皇、皇后照片。（記者王姝琇攝）

校長王全興攜手師生開啟奉安室，見證台灣近代教育發展的珍貴現場。（記者王姝琇攝）

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