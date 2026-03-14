竹縣跨局處攜手推「社區營養餐盤」 打造健康活力社區

新竹縣政府辦理社區聯繫會報，圖為弱勢家庭用電健檢和節能輔導宣導。（新竹縣政府提供）

為強化社區資源整合與公私協力，新竹縣政府以「健康營養餐盤」為概念，透過跨局處合作與多元培力計畫，期盼讓社區發展不僅有制度支持，更有創意與活力，邀請有志投入社區服務的民眾，攜手打造幸福、友善且充滿凝聚力的社區生活。

社會處表示，縣府將多元政策與社區方案比喻為一道道營養豐富的料理，讓社區幹部依照在地需求，自由選擇最適合的「社區發展菜單」。像是該處積極推廣多項社區服務與支持方案，包括志工訓練、高齡志工「耆珍藝寶」招募、社區工作補助申請、性別暴力社區初級防暴宣導、防暴宣講師培訓，以及脆弱家庭支持服務等。

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社會處也結合政風處以生動案例方式，向社區幹部說明公職人員及其關係人利益衝突迴避的範圍與注意事項，並詳細解說「身分關係揭露表」填寫方式。

在推動社區發展的同時，縣府也持續落實性別平等理念，在社區發展協會宣導《消除對婦女一切形式歧視公約》（CEDAW）精神。統計至114年底，新竹縣各社區發展協會理、監事任一性別比例皆未低於三分之一，社區會員中男性占48%、女性占52%，顯示性別平等已逐步在地方社區扎根。

社會處長陳欣怡表示，為培育社區人才，新竹縣社區培力育成中心於114年在9個鄉鎮市辦理19場社區培力課程，內容涵蓋社區會務財務、志工管理、社區產業、活動規劃、社區行銷與共生社區等主題，整體社區參與涵蓋率達46.28%。115年更配合縣府推動數位發展目標，新增AI與社區品牌經營、短影音製作、社群宣傳及Canva設計等課程，持續提升社區數位行銷與創新能力。

新竹縣政府辦理社區聯繫會報。（新竹縣政府提供）

新竹縣政府社區旗艦型計畫培力工作坊。（新竹縣政府提供）

新竹縣政府社區旗艦型計畫培力工作坊。（新竹縣政府提供）

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