腦麻生宋修宏6歲才跨第一步 「音樂」陪伴逆轉困境上台大

腦麻生宋修宏分享自己逆轉人生困境的故事，鼓勵大家要勇敢。（教育部提供）

出生即被診斷為腦性麻痺，6歲才跨出人生第一步的宋修宏，逆轉人生困境獲得總統教育獎，並成功進入台灣大學就讀，受教育部邀請分享自己的生命故事。他說，在還不太會說話的年紀，睜開眼睛就會哼哼唱唱，音樂成為陪伴他成長的重要力量，也讓他相信生命可以突破限制。

教育部國教署組長詹雅惠說明，為推動生命教育並鼓勵學生建立正向人生觀，「總統教育獎生命教育人才庫講師」校園分享計畫，邀請歷屆總統教育獎得主走入校園，透過分享自身生命歷程與成長經驗，陪伴其他學生學習面對挑戰、建立自信與價值感。

請繼續往下閱讀...

宋修宏從小在台大醫院接受復健治療，1歲多才會翻身，6歲才跨出人生中的第一步。成長過程中，他透過語言治療與持續練習逐步突破困難，並在朗讀與表達領域展現才能，曾獲得全國朗讀比賽冠軍。他表示，希望透過音樂與故事分享，鼓勵更多學生相信自己能夠改變世界。

蒙建安則是自閉症與口語障礙者，雖在表達與溝通上面臨困難，但他熱愛文學與文字創作，將口語表達的限制轉化為文字力量，透過電腦書寫分享對生命的觀察與情感，也持續透過各種訓練提升社會適應能力，他希望自己的生命經驗，能讓社會更理解自閉症學生在不同教育階段可能面臨的困境與支持方式。

吳家淇（舊名吳珮綺）罹患血管淋巴瘤等罕見疾病，先天左腿異常，長年需要拐杖與輪椅輔助行動，從小多次進出醫院接受治療，曾因長期的身體限制而陷入低潮，但在多年自我探索與學習中，逐漸找到與自己相處的方式，她說，希望透過分享自身故事，鼓勵更多人學會覺察自己、接納自己，勇敢走出屬於自己的人生道路。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法