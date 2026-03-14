扯！回收物囤滿家門口淹到大馬路 連進香團遊覽車都要讓

彰化縣福興鄉福興路有住戶把回收物囤在門口並淹到大馬路，連到鹿港天后宮進香團遊覽車都要閃避。（民眾提供）

彰化縣鹿港天后宮香火鼎盛，進香團遊覽車從停車場離開要走台76線，都會選擇福興鄉福興路來避開市區車潮，但有民眾在自家門口囤滿回收物，還淹到大馬路，造成連遊覽車都要閃避回收物，險象環生。

環保局表示，已派人前往稽查，由於堆積資源回收物已影響環境衛生，由於稽查當時，住戶不在現場，將查明住戶資料後，依據廢棄物清理法要求限期清理。

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民眾表示，福興鄉福興路鄰近鹿港鎮，道路與鹿港溪平行，附近透天厝雖是30年左右的房子，且並非位於市區，仍有1000萬以上的市價行情。也因為鹿港溪完成整治，鹿港溪旁的復興南路每到上下班時間，以及假日都會塞車打結，福興路就成為當地居民與遊覽車的最佳替代道路。

不過，福興路有處住戶，原本只是有撿回收物的習慣，以前都放在自家住處，這1、2年開始在住處門口堆放，越放越多，只要風大就會亂吹，常常回收物更是淹到大馬路，讓機車騎士與開車族都叫苦連天，往往都要閃避回收物，必須駛入對向車道，也讓該路段險象環生。

尤其是遊覽車在離開天后宮停車場，要往台76線方向行駛，也會優先選擇福興路來行駛，連遊覽車都要閃避回收物，讓淹到道路的回收物已成為道路安全與環境衛生之瘤，居民更是「剉著等」。

彰化縣福興鄉福興路有住戶把回收物囤在門口並淹到大馬路，民眾叫苦連天。（民眾提供）

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