別白跑！北投硫磺谷泡腳池暫停開放 泉源、復興公園照常服務

不少民眾喜愛泡湯，提供民眾免費泡腳的北投硫磺谷溫泉泡腳池，近期因湯櫃嚴重損壞，北市產業發展局將進行檢並維修，即日起暫停開放。（台北市產發局提供）

不少民眾喜愛泡湯，提供民眾免費泡腳的北投硫磺谷溫泉泡腳池，近期因湯櫃嚴重損壞，北市產業發展局將進行檢查並維修，即日起暫停開放，泉源公園溫泉泡腳池及復興公園溫泉泡腳池仍正常開放，開放時間為每週二至週日上午8時至下午6時。

產發局指出，泉源公園溫泉泡腳池園區，位於北投區珠海路155號義方國小正對面，民眾可搭乘捷運至捷運北投站，轉乘小28公車至「泉源公園」站，或於捷運北投站搭乘230、小7、小22及小26路公車至「郵政訓練所」站步行約200公尺抵達。

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復興公園溫泉泡腳池園區位在北投區中和街61號對面，民眾可搭乘捷運至捷運新北投捷運站，出站向左走250公尺即可到達。若搭乘公車可在新北投站搭乘216區、218、218區、218直、223、266、602、小6、內科通勤16、南軟通勤北投線，或於北投公園站搭乘129、230、小7、小9、小22、小26抵達。

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