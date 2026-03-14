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    首頁 > 生活

    抗癌鬥士首辦大型個展 畫出對生命的感動

    2026/03/14 10:14 記者吳俊鋒／台南報導
    抗癌鬥士葉梅燕在台南歸仁東門美術館舉辦個展，以畫作傳達對生命的感動。（記者吳俊鋒攝）

    抗癌鬥士葉梅燕在台南歸仁東門美術館舉辦個展，以畫作傳達對生命的感動。（記者吳俊鋒攝）

    知名室內設計師葉梅燕20年前罹患大腸癌，並因此喪志，而是勇敢對抗病魔，痊癒後，心境轉變，開始學習油畫，並接受正規的課程訓練，變身藝術家，她在台南歸仁首度舉辦大型個展，以「光」為主題的系列創作，傳達對生命的感動。

    葉梅燕在歸仁區的東門美術館舉辦「光落之處」油畫個展，21件系列創作，取材涵蓋人物、風景、建築，等，精彩呈現。

    葉梅燕也同步在台南航空站舉辦「光行之境」個展，集結6件大幅創作，透過畫筆，勾勒出自然、人文的深刻意涵。

    65歲的葉梅燕表示，罹癌時，一度對人生徬徨，後來她放下雜念，全力配合醫師團隊的專業診治，開刀取出腫瘤，順利戰勝病魔，並靠著繪畫，在復健過程療癒自己。

    葉梅燕說，在學畫的過程中，她找到了另一種「生命之光」，並沉澱、醞釀，形塑為創作的亮點，進而以構圖，陳述心境，與大家分享那份感動。

    葉梅燕後來攻讀台南應用科大美術系碩士班，學成畢業，繪畫功力更上層樓，她認為，光帶動了的情緒、回憶的感覺，讓自己的創作更深入人心；

    葉梅燕感謝油畫啟蒙老師蔡雪貞，以及在南應大的指導教授鍾穗蘭，全力提攜，讓她更熱愛藝術創作之路，持續綻放生命的光芒。

    抗癌鬥士葉梅燕首度舉辦大型個展，在歸仁區東門美術館登場。（記者吳俊鋒攝）

    抗癌鬥士葉梅燕首度舉辦大型個展，在歸仁區東門美術館登場。（記者吳俊鋒攝）

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