白色情人節到大安森林公園！台北杜鵑花季盛放 白花顯清新純潔

白琉球杜鵑花瓣、花心帶有黃色斑點。（公園處提供）

今天（14日）是白色情人節，台北市公園處推薦，台北杜鵑花季正於大安森林公園展出中，民眾可搭上春天限定的「拾花號」，在花海中尋找象徵純潔與真摯情感的「白琉球杜鵑」，不同於常見的粉、紫、紅色品種，白琉球杜鵑潔白花瓣上點綴著淡淡青黃色斑紋，在繽紛花海中更顯清新脫俗。

公園處表示，今年花季以《拾花號A’rk》為主題一艘象徵城市生態與情感連結的藝術方舟停泊在花海之中，邀請民眾走進春日最美的公園，透過手作、音樂與互動體驗，在盛開的杜鵑花叢中感受生活裡各種形式的「愛」。

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在白色情人節這天，推薦民眾搭上「拾花號」，在花海中尋找象徵純潔與真摯情感的「白琉球杜鵑」，不同於常見的粉、紫、紅色品種，白琉球杜鵑潔白花瓣上點綴著淡淡青黃色斑紋，在繽紛花海中更顯清新脫俗；「杜鵑花心心」則首次展出純白的「ICE BOY」繡球花，白色系的花卉象徵「初戀」與「純潔之愛」。

青年公園管理所主任吳旻靜補充，現場也規劃多項適合親子與情侶同樂的免費體驗活動，今年推出「杜鵑敲敲畫3.0」，邀請民眾撿拾自然掉落的杜鵑花瓣，透過簡單有趣的敲印創作，將花瓣的色彩與紋理轉化為獨一無二的藝術明信片，把春天的溫度收藏起來帶回家。

今年花季活動更走出公園，擴大舉辦「愛的自我定義卡」城市集章活動，串聯台北市中心五大特色景點，包括大安森林公園、台大郵局、二二八紀念館、剝皮寮歷史街區與國家攝影文化中心，民眾可蒐集不同花色的杜鵑印章，打造專屬於自己的紀念卡片。

喜愛手作的民眾，也別錯過每週六登場的「拾花號手作堂」。活動於花季打造的《拾花號A’rk》杜鵑花屋內舉行，帶來沉浸式自然創作體驗，白色情人節當天推出療癒系「羊毛氈拾花器」手作課程，透過掌心的溫度為花器增添溫暖質感；3月21日則接續推出「花的小宇宙！迷你花瓶飾品」與「原木盆栽小夥伴」，讓民眾把春天的美好延續到日常生活之中。

此外，花季限定的「安森音樂派對」於每週末下午3時在兒童小舞台登場。活動融合自然綠意與城市節奏，今天特別邀請拉丁爵士、民謠吉他等多元音樂風格的樂手現場演出，打造屬於城市與春天的綠意音樂派對。

杜鵑花心心則首次展出純白的「ICE BOY」繡球花。（公園處提供）

恰逢白色情人節，台北杜鵑花季也正於大安森林公園盛放中。（公園處提供）

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