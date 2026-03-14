新北議員黃淑君偕檢舉人揪血水偷排 食品公司私設專管繞流被勒令停工

環保局稽查人員於泰山區中港南路查獲「福伯食品有限公司」非法私設專管繞流排放廢水，現場依法告發外並勒令停工。（新北市環保局提供）

新北市五股區中港南路一帶傳出有屠宰場疑似排放血水，市議員黃淑君接獲匿名檢舉後，昨（13）日近10點偕檢舉人、警方、環保局前往蒐證，近晚上11點時拍攝到血水與涉嫌排放暗管，要求環保局重罰。環保局表示，稽查人員於泰山區中港南路查獲「福伯食品有限公司」非法私設專管繞流排放廢水，現場已依法告發並勒令停工。

黃淑君說，在晚上9點55分疑有第一波排放，排放時間約5到10分鐘，第二次率警察及環保單位蒐證，在晚上10點55分左右，當時放流時間約10到15分鐘，然後開始注入大量清水，疑似為業者嘗試稀釋污染證據，周邊血腥味重，溝底有嚴重油垢，臭味四溢。

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黃淑君表示，她與檢舉人、新北市警察局板橋分局長彭正中、林口分局副分局長林泰亨、泰山分駐所所長張金全、板橋偵查隊警員吳威盛前往蒐證，並立即通報轄區清潔隊與環保局稽查人員蒐證，市府長年投入數億預算在整治河川，要求市府應重罰污染源，未來也應積極查處相關污染來源，杜絕黑心工廠。

環保局指出，稽查人員循污染水流沿線追查，發現泰山區中港南路的福伯公司違規行為，該公司主要從事屠宰業，雖領有水污染防治許可證，卻在廠內私設未經核准的排放口，稽查人員抵達現場時該工廠正作業中，業者當場坦承為圖方便與節省處理成本，利用專管及泵浦抽取方式，將原本應進入處理程序的廢水直接由調整池引導至未核准登記的放流口排出。

環保局說明，業者「繞流排放」違法行為已違反《水污染防治法》第18-1條第1項規定，違規情節重大，環保局當場依法告發並勒令業者停工，最高可處2000萬元以下罰鍰，同時要求業者必須於3月17日前拆除所有非法專管及泵浦設施，也將提報市府公安小組從嚴審視處理。

新北市環保局稽查人員於泰山區中港南路查獲「福伯食品有限公司」非法私設專管繞流排放廢水。（新北市環保局提供）

新北市環保局稽查人員於泰山區中港南路查獲「福伯食品有限公司」非法私設專管繞流排放廢水，圖為業者廠內廢水池。（新北市環保局提供）

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