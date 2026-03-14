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    首頁 > 生活

    白色情人節打卡挺店！「甜在心」遭1星灌爆 黃偉哲喝咖啡獲8萬讚

    2026/03/14 09:51 記者洪瑞琴／台南報導
    台南市長黃偉哲在「甜在心」咖啡館喝咖啡。（圖擷自黃偉哲IG畫面）

    台南市長黃偉哲在「甜在心」咖啡館喝咖啡。（圖擷自黃偉哲IG畫面）

    今天3月14日白色情人節，黃偉哲在IG限時動態分享到台南巷弄人氣店「甜在心」咖啡館喝咖啡的輕鬆畫面。影片中，他一邊看著韓國女團KiiiKiii的最近輕快舞曲，一邊打趣寫下：「誰！搶走我的咖啡，謝謝甜在心咖啡館請我喝好喝咖啡。」貼文也順勢提醒，台南週末有不少活動，歡迎大家出門走走。這則動態發布後迅速引起網友關注，按讚數已突破8萬。

    位於台南巷弄內的甜在心咖啡館，長年被不少粉絲視為「多元社群友善」的空間，店內也掛出「台灣就是台灣」布條，展現自身理念。近期卻疑似因政治立場，在Google Maps評論區遭到大量1星負評灌入，有網友留言稱「不吃台派的店」，甚至出現帶有情緒性的批評。

    面對突如其來的負評潮，店家則以高EQ態度回應，不僅沒有與網友對嗆，反而以平和語氣說明初衷，吸引不少支持者主動留下5星評論替店家「補血」，讓評價逐漸回升。

    店家在臉書發文表示，對他們而言，咖啡館最重要的仍是回到本質，提供一杯好咖啡、健康好吃的食物，以及人與人之間溫暖的交流。「我們確實在政治上有自己的想法，也有許多不同理念的朋友，但民主社會最基本的素養，是各言爾志、理性討論，不口出惡言、不互相攻擊打擾。」

    店家也向未曾到訪的網友喊話，如果只是因立場而留下負面評論，希望大家也能思考自己的行為。「人必自重而後人重之。」並引用一句話表達心情：「我愛我小小多山的國家，它的名字叫台灣。」

    據了解，甜在心咖啡館在台南經營已超過20年，與在地生活緊密連結，許多老顧客把這裡當成聊天、交流與分享想法的場所。除了咖啡與餐點受到好評，也常被網友標註為親子友善空間，展現對多元族群的接納與包容。

    台南市長黃偉哲跟上潮流，聽韓團輕快舞曲。（圖擷自IG畫面）

    台南市長黃偉哲跟上潮流，聽韓團輕快舞曲。（圖擷自IG畫面）

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