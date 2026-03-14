雨天就看不到道路標線 議員要求市府劃設反光標線

台中市道路標線一到下雨就會看不清，議員建議改劃設反光標線。（記者蘇金鳳攝）

台中市交通事故頻傳，市議員邱愛珊指出，道路上標線清楚可讓駕駛順著標線安全行駛，然而，很多駕駛都有相關的經驗，一下雨，路上的標線就不清楚，尤其是在夜間更為嚴重，險象環生，她建議在大型道路及容易在雨中發生車禍的路段劃設「全天候型反光標線」，確保駕駛雨中的行車安全。

交通局副局長江俊良表示，全天候標線的單價通常是傳統標線的 2 到 3 倍 以上，市府會先來了解其適用場地及雙北試辦成效，參酌研議。

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常需要開車跑行程的民眾，一遇到下雨，整個道路的標線都看不清，尤其是晚上又碰到下雨，整個道路有幾個車道看不清，非常危險，雖然台中市不常下雨，但一下雨也同時面臨道路路面標線看不清的問題。

市議員邱愛珊便表示，台中市民的交通工具多以開車或騎車為主，若是下大雨或者晚上下雨時，就會發生看不清道路標線的問題。

邱愛珊表示，這樣問題全國皆然，不過，台北市政府已在2024年在忠誠路1、2段及陽金公路進行反光性能較大雙效性能標線的試辦作業，而新北市交通局則在2025年在萬里區北28-1區道試辦引進「全天候反光成型標線」 。

邱愛珊指出，反光性標線具有雨天反光功能，可反射性回饋駕駛人，確保行駛安全不偏離車道，市府應該比照雙北，劃設反光標線，若經費過高，可以先選定車流量高或是事故發生率較高的道路，減少車禍事故的發生，如此台中市才能避免掉高車禍事故的城市惡名。

台中市道路標線一到下雨就會看不清，晚上更為嚴重，議員建議改劃設反光標線。（記者蘇金鳳攝）

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