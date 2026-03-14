為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    苗縣流浪犬貓遺體去年處理2345件 清運火化可24小時通報

    2026/03/14 09:45 記者張勳騰／苗栗報導
    依苗栗縣動物保護防疫所統計，苗栗縣每年受理通報之街道犬貓等動物遺體案件數量眾多，去年度執行2345件，圖為苗栗縣動物保護防疫所外觀。（圖由民眾提供）

    依苗栗縣動物保護防疫所統計，苗栗縣每年受理通報之街道犬貓等動物遺體案件數量眾多，去年度執行2345件，圖為苗栗縣動物保護防疫所外觀。（圖由民眾提供）

    依苗栗縣動物保護防疫所統計，苗栗縣每年受理通報之街道犬貓等動物遺體案件數量眾多，去年度執行2345件，顯示民眾對動物善終與公共環境的重視。動防所指出，經辦理公開招標即日起由「晴禾愛寵星球館」承攬執行，提供24小時專線通報服務，以人道、便民且迅速的方式，辦理縣內無主犬貓動物遺體之清運與火化善終作業。

    苗栗縣動防所指出，這項服務係依《苗栗縣寵物屍體處理設施經營業及寵物生命紀念業管理自治條例》辦理，針對縣轄街道死亡之無飼主犬貓動物遺體，當委外業者接獲民眾通報後，將前往現場妥善處理動物遺體，以動物屍袋包裝，兼顧衛生與尊嚴，並同時協助掃描晶片確認是否為有主犬貓，若確認為有主犬貓，將立即通知飼主後續處置，讓動物安詳走完生命最後一程。

    苗栗縣動防所表示，若民眾於縣內道路或公共場所發現犬貓等動物遺體，可即時通報委外寵物生命紀念業者24小時專線0901-400800及全國24小時動物保護專線1959，或苗縣府1999為民服務專線，提供明確資料及連絡電話等資訊後，由受理人員轉知委外業者前往處理。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播