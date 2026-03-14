苗縣流浪犬貓遺體去年處理2345件 清運火化可24小時通報

依苗栗縣動物保護防疫所統計，苗栗縣每年受理通報之街道犬貓等動物遺體案件數量眾多，去年度執行2345件，圖為苗栗縣動物保護防疫所外觀。（圖由民眾提供）

依苗栗縣動物保護防疫所統計，苗栗縣每年受理通報之街道犬貓等動物遺體案件數量眾多，去年度執行2345件，顯示民眾對動物善終與公共環境的重視。動防所指出，經辦理公開招標即日起由「晴禾愛寵星球館」承攬執行，提供24小時專線通報服務，以人道、便民且迅速的方式，辦理縣內無主犬貓動物遺體之清運與火化善終作業。

苗栗縣動防所指出，這項服務係依《苗栗縣寵物屍體處理設施經營業及寵物生命紀念業管理自治條例》辦理，針對縣轄街道死亡之無飼主犬貓動物遺體，當委外業者接獲民眾通報後，將前往現場妥善處理動物遺體，以動物屍袋包裝，兼顧衛生與尊嚴，並同時協助掃描晶片確認是否為有主犬貓，若確認為有主犬貓，將立即通知飼主後續處置，讓動物安詳走完生命最後一程。

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苗栗縣動防所表示，若民眾於縣內道路或公共場所發現犬貓等動物遺體，可即時通報委外寵物生命紀念業者24小時專線0901-400800及全國24小時動物保護專線1959，或苗縣府1999為民服務專線，提供明確資料及連絡電話等資訊後，由受理人員轉知委外業者前往處理。

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